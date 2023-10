Polizei Kleve: Angelzubehör aus einem Auto gestohlen

Kleve. Die Polizei sucht Zeugen für zwei Fälle, in denen unbekannte Täter in Kleve in Autos eindrangen. An diesen Straßen ereigneten sich die Taten.

Unbekannte Täter schlugen am Freitag, 29. September, zwischen 0.30 und 17.45 Uhr die Beifahrerscheibe an einem blauen Opel Corsa ein und entwendeten mehrere Angelruten sowie Angelrollen. Der Opel parkte an der Klombeckstraße in Höhe der Lüdeckestraße in Kleve. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Unklar, ob an der Kockstege Beute gemacht wurde

Ebenso schlugen Unbekannte in der Nacht von Freitag, 29. September, auf Samstag die Heckscheibe an einen Opel Vivaro ein. Der Transporter parkte an der Kockstege. Ob die Täter Beute gemacht haben, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen werden.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821/5040 entgegen.

