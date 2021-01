RE 10: Zugausfälle und Umleitungen wegen Bauarbeiten

Kreis Kleve Vom 11. bis 15. Januar gilt auf der Linie RE 10 ein Ersatzfahrplan. Bauarbeiten führen zu Zugausfällen und Umleitungen.

Die Nordwestbahn kündigt für die Zeit von Montag, 11. Januar, bis Freitag, 15. Januar, auf der Linie RE 10 (Niers-Express) wegen Bauarbeiten der DB Netz AG zwischen Meerbusch-Osterath und Düsseldorf Hbf Zugausfällen in den Abend- und Morgenstunden an. Das Unternehmen richtet einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein. Von und nach Kleve werden einige Zugverbindungen über Duisburg Hbf umgeleitet.

Zwischen Krefeld-Oppum und Meerbusch-Osterath

Einige Zugverbindungen zwischen Krefeld-Oppum und Meerbusch-Osterath entfallen und werden durch Busse ersetzt. Die Abfahrt der Ersatzbusse erfolgt von Krefeld-Oppum nach Meerbusch-Osterath zur Minute 36, die Ankunft in Meerbusch-Osterath erfolgt zur Minute 50.

Fahrgäste, die ab Meerbusch-Osterath in Richtung Duisburg Hbf fahren möchten, werden gebeten den Ersatzbus ab Meerbusch-Osterath zur Minute 08 in Richtung Krefeld-Oppum zu nehmen. Die Ankunft in Krefeld-Oppum erfolgt zur Minute 22. Zur Minute 27 besteht in Krefeld-Oppum Anschluss an die Zugverbindungen der Linie RE 10 in Richtung Duisburg Hbf.

Von Kleve nach Düsseldorf Hbf

Einige Zugverbindungen von Krefeld-Oppum nach Düsseldorf Hbf entfallen und werden über Duisburg Hbf umgeleitet. Fahrgäste, die nach Düsseldorf möchten, können mit den Zügen der Linie RE 10 bis nach Duisburg Hbf umsteigefrei fahren. Ab Duisburg Hbf werden sie gebeten, in die Züge des Nahverkehrs in Richtung Düsseldorf umzusteigen.

Von Düsseldorf Hbf nach Kleve

Einige Zugverbindungen von Düsseldorf Hbf nach Krefeld-Oppum entfallen. Fahrgäste mit dem Fahrtwunsch von Düsseldorf Hbf in Richtung Kleve sollen die Züge des Nahverkehrs in Richtung Duisburg Hbf nutzen. Ab Duisburg Hbf fahren die Zugverbindungen der Linie RE 10 umsteigefrei bis Kleve.

Zwischen Krefeld Hbf und Düsseldorf Hbf

Zwischen Krefeld Hbf und Düsseldorf kann alternativ auch die Linie U76 genutzt werden.

Fahrkarten

Im Zeitraum dieser Baumaßnahme sind die Fahrkarten von/bis Düsseldorf Hbf auch über Duisburg Hbf gültig.

Haltestellen der Ersatzbusse

Krefeld-Oppum: Haltestelle „Oppum Bf Nord“ auf der „Werkstättenstraße“

Meerbusch-Osterath:Haltestelle „Meerbusch-Osterath Bf“ in der „Marie-Curie-Straße“

Der Ersatzfahrplan ist auf der Homepage der Nordwestbahn unter www.nordwestbahn.de verfügbar und in den digitalen Auskunftsmedien (www.bahn.de, mobil.vrr.de) abrufbar.

Die Nordwestbahn bittet Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, sich so früh wie möglich vor Fahrtantritt unter der Telefonnummer 01806 600 161 (20 ct/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 60 ct/Anruf) zu melden.