Rees: Erstes Schützenfest fällt wegen Coronakrise aus

Der Schützenverein Helderloh, Heeren, Herken ist traditionsgemäß im Jahresverlauf der erste Verein, der sein Schützenfest feiert. Auf Grund der aktuellen Lage sehen sich die Verantwortlichen des Vereins gezwungen, ihre Veranstaltungen im Jahr 2020 bereits jetzt schon abzusagen. Dazu gehören das Fastenpreisschießen am kommenden Wochenende, die geplante Disco in der Woche vor dem Schützenfest am 25. April, sowie das Schützenfest vom 29. April bis zum 2. Mai.

Saison startet im Mai

Inzwischen bangen auch die weiteren Vereine, die in den kommenden Monaten ihre Schützenfest feiern, ob dieses überhaupt möglich ist. Davon betroffen sein können Vereine wie der Allgemeinde Schützenverein Wittenhorst-Töven-Sonsfeld, der sein 100-jähriges Bestehen vom 20. bis 24 Mai feiert. Die Bienener Schützenbruderschaft feiert am 30. und 31. Mai, die Grietherbuscher sind am 6. Juni Ausrichter des Bezirksschützenfestes. An diesem Wochenende, 6. bis 8. Juni, feiert der Bürgerschützenverein Rees-Feldmark Schützenfest. Den Reigen im Juni schließt die St. Quirinus Schützenbruderschaft, die ebenfalls ihr 100-Jähriges groß vom 20. bis 22 Juni feiern möchten.