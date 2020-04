Rees: So waren die ersten Schultage nach der Coronapause

Rees. Am Gymnasium Aspel in Rees haben die angehenden Abiturienten die ersten Schultage nach der Coronapause hinter sich. So lief es in der Schule.

Im ganzen Land dürfen die Abschlussklassen der weiterführenden Schulen seit Donnerstag wieder in die Schulen. Allerdings findet hier kein gewöhnlicher Unterricht statt und die Schüler sehen sich einer Palette von gegenüber.

Auch am Gymnasium Aspel ist die Jahrgangsstufe Q2 wieder in der Schule. So blicken Schüler Jonas Cirkel und Schulleiter Klaus Hegel auf die ersten Schultage nach der erzwungenen Corona-Pause.

Generell guter Eindruck

„Generell läuft es ganz gut“, sagt Schüler Jonas Cirkel. Schon im Vorfeld hatten die Schüler des Gymnasiums Aspel einen Plan bekommen, was für sie auf dem Programm steht. Der Unterricht findet hier von 9.20 bis 12.45 Uhr statt und die Kurse werden in Gruppen mit etwa zehn Schülern aufgeteilt.

„Wir haben Aufgaben bekommen und konnten Fragen stellen. Oder Fragen auch im Plenum diskutieren“, erzählt Jonas Cirkel. Auch in Sachen Hygienemaßnahmen sei alles in Ordnung. Die Schüler würden mit Abstand ins Gebäude gehen und sich erstmal die Hände desinfizieren. Auch in den Pausen würden die Abstände eingehalten.

Abseits der Normalität

Der Schüler Jona Gronau sitzt mit Gesichtsmaske im Mathematikunterricht am Gymnasium Aspel in Rees. Foto: Markus Weissenfels / FUNKE Foto Services

Allerdings ist die Situation für die Abschlussklasse natürlich alles andere als normal. „Viele haben darüber geklagt, dass ihnen etwas die Motivation abhanden gekommen ist, weil sie lange nicht mehr mit Schule konfrontiert waren“, sagt Jonas Cirkel. So ist für viele Schüler die Rückkehr in die Schule ein Schritt zurück zu etwas Normalität.

Aber eben nur ein Schritt. „Man hat sich das natürlich alles anders vorgestellt“, sagt Jonas Cirkel. Die Corona-Krise hat natürlich die Planungen vieler Schüler über den Haufen geworfen und ist im allgemeinen eine Belastung – auch weil eine gewisse Sorge, etwa um Angehörige oder davor, selbst zu erkranken, immer im Hintergrund vorhanden ist.

Geteilte Meinungen zu Abiturprüfungen

Einige Schüler hätten es auch besser gefunden, ein Durchschnittsabitur zu bekommen – ohne noch die Prüfungen ablegen zu müssen, berichtet Jonas Cirkel. „Auch mit Sicherheitsmaßnahmen ist es eine Erhöhung des Risikos“, sagt er.

Natürlich gäbe es auch Schüler, die schon jetzt einen Ausbildungsplatz sicher haben, und deswegen gerne darauf verzichtet hätten, noch für die Abiturprüfungen lernen zu müssen. Aber auch Schüler, die über die Prüfungen noch etwas für ihre Noten erreichen möchten. „Da gibt es geteilte Meinungen“, sagt Jonas Cirkel.

Andere emotionale Situation

Die gibt es bei Klaus Hegel, Schulleiter des Gymnasiums Aspel in Rees, zu diesem Thema nicht. „Die Schüler haben viel gearbeitet und sollen auch ein vernünftiges Abitur schreiben“, sagt er. Er hält seine Schüler auch für gut vorbereitet für die bevorstehenden Prüfungen. „Aber emotional ist das natürlich eine ganz andere Situation als sonst“, sagt er.

Keine Mottowoche, kein gemeinsames Frühstück zum Tag der Zulassung. „Für die Schüler läuft dieser ganze Abschnitt ihres Lebens jetzt anders als geplant“, weiß der Schulleiter. Und natürlich hat auch er mitbekommen, dass einige der Schüler sich fragen, warum sie Prüfungen absolvieren müssen, während diese in anderen Ländern bereits abgesagt wurden.

Herausforderung für alle

Die vergangenen Tage haben aus seiner Sicht allerdings schon gut funktioniert. „Wir sind sehr zufrieden, wie verantwortungsvoll die Schüler mit den Maßnahmen umgehen“, sagt er. Das einzige, was nicht optimal laufe, sei, dass die Kurse derzeit teilweise auf drei Räume eingeteilt werden müssen. „Man pendelt als Lehrer dann zwischen den Räumen hin und her“, sagt er.

Und auch die Prüfungen seien eine Herausforderung: Einige Schüler müssten drei Klausuren in einer Woche schreiben und die Lehrer hätten nur sehr wenig Zeit für die Korrektur der Klausuren. Die Situation ist also für alle Beteiligten eine Herausforderung. „Ich denke aber, dass die Schüler gut auf die Prüfungen vorbereitet sind“, sagt Klaus Hegel.

>>>Gut vorbereitet auf die Situation

Am Gymnasium gibt es bereits einige Pläne, wie man den Schulalltag gestalten könnte, wenn noch weitere Jahrgänge wieder an die Schule zurückkehren sollten.

11 der 55 Lehrer zählen am Gymnasium zu den Risikogruppen und stehen daher zurzeit nicht zur Verfügung. 44 Lehrkräfte würden aber für den Unterricht reichen, sagt Klaus Hegel. Selbst wenn noch weitere Jahrgänge zurück in die Schule kämen.