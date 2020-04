Rees: Stadt empfiehlt Masken-Pflicht für Lehrer und Schüler

Zwei Stunden haben in Rees die Fachbereichsleiter unter Vorsitz von Bürgermeister Christoph Gerwers wegen des Schulstarts am Donnerstag getagt. Warum? Es wurde mit „den Schulleitern von Gymnasium, Real- und Hauptschule zu diesem Thema für Anfang der Woche eine Video-Konferenz verabredet“, erklärt Stadtsprecher Jörn Franken. Am Freitag wurden nun Lösungen für die Video-Konferenz mit den Schulleitern erarbeitet, die Montag abgehalten wird.

Gerwers kritisiert: „Schulministerium lässt uns alleine damit“

Unter anderem geht’s darum, dass sich Schüler in Corona-Zeiten an die Abstands-Regeln halten, etwa in Pausen („Das müssen die Lehrer kontrollieren“), um die Frage des Schüler-Transportes, und darum, dass Lehrer und Schüler Masken tragen sollen, so Gerwers. Nur: Wo die herkommen, wisse er nicht. „Das Schulministerium lässt uns alleine damit“, kritisiert der Bürgermeister.

Mit den Grundschulleitern in Rees will man sich danach abstimmen. Denn die Schulen starten ja erst am 4. Mai wieder mit dem Unterricht.