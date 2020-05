Schnelles Internet gibt es für Klever Schulen erst ab 2022

Die digitale Ausstattung der Klever Schulen lässt zu wünschen übrig (wir berichteten am Samstag). Im Klever Stadtrat drängten vor allem die Sozialdemokraten auf eine schnellstmögliche Verbesserung der Situation. Sowohl die Anbindung ans Glasfasernetz als auch die Ausstattung mit mobilen Endgeräten wie Tablets oder Laptops müssen verbessert werden. „Dies sollte möglichst bis zum Ende der Sommerferien abgeschlossen werden“, sagte die SPD-Fraktionsvorsitzende Petra Tekath.

Die Schulen kommen ganz zum Schluss

Doch so schnell wird es wohl nicht gehen. Was den Breitbandausbau angeht, erläuterte Kämmerer Willibrord Haas, dass man hier ganz von den Arbeiten des Kreises Kleve abhänge. Dieser habe für die Kommunen die Breitbandanbindung der Schulen in einem gemeinsamen Paket ausgeschrieben. Daran lasse sich nichts mehr ändern. Im Südkreis habe man mit den Arbeiten begonnen. Der Nordkreis komme erst später dran. Das könne noch über ein Jahr dauern.

Dies hat unter anderem zur Folge, dass in einem Klever Ortsteil wie Rindern der gesamte Ort mit Glasfaser ausgestattet ist, nur die Grundschule nicht. Diese wird über ein anderes Förderprogramm bedient. Für Petra Tekath ist dies ein „Schildbürgerstreich“.

Es folgen Gespräche zwischen Stadt und Kreis

Kämmerer Willibrord Haas kündigte an, dass man diesen speziellen Fall noch einmal klären wolle. „Durch die Ausschreibung des Kreises kann man dies nicht so einfach vorziehen“, erklärte Haas. Er rechnet mit einer Umsetzung erst bis Sommer 2022. Bürgermeisterin Sonja Northing sagte, dass die Bürgermeister den Landrat ja sogar dazu haben bewegen müssen, den Kreis für dieses Bundesprogramm anzumelden: „Sonst wäre gar nichts passiert.“

Den Antrag der SPD, die Schulen jetzt schnell mit Laptops oder Tablets für bedürftige Kinder auszustatten, wurde in den Schulausschuss vertagt. Hier waren sich die Parteien nicht einig, wie man genau den Schulen unter die Arme greifen soll. Klar war allen: „Das ist ein superwichtiges Thema. Wir sind ein digitales Entwicklungsland“, so Daniel Rütter (FDP). Er regte an, die Schulen intensiv einzubinden: „Wir müssen wissen wo genau der Unterstützungsbedarf ist.“

Hardware-Pool für alle Schulen?

Die Grünen wollen auch mehr Chancengleichheit in der Schule. Sie regten an, einen Hardware-Pool für alle Schulen aufzubauen. Denn man müsse am Ende auch wissen, ob die Schüler etwas mit einem Laptop oder Tablet zu Hause anfangen können. Schließlich benötige man auch zu Hause eine vernünftige Internetverbindung.