Schöner Wohnen ist auf der Messe in Kalkar planbar

Kalkar. Die Baumesse in Kalkar startet am 23. Oktober mit einem breitem Angebot für Häuslebauer und einem schlüssigen Hygienekonzept.

Die Baumesse Kalkar trotzt der Coronakrise: Vom 23. bis 25. Oktober erwartetdie Besucher der Messe ein buntes Programm rund ums Eigenheim. Wie in den Jahren zuvor und doch ein wenig anders. Die Baumesse Kalkar vereint 2020 viel Expertenwissen, perfekte Organisation und familiäre Atmosphäre mit einem gut durchdachten Hygienekonzept. Im Fokus stehen diesmal diverse Tipps und Produkte zum sicheren Wohnen, spannende Wohnideen für alle Räume und Hilfestellungen zum Senken der eigenen Energiekosten.

Die ersten Baumessen in Zeiten von Corona waren ein voller Erfolg. Dank eines geprüften Hygienekonzepts und verantwortungsvoller Besucher erlebten Aussteller und Gäste die Baumesse auch 2020 von ihrer besten Seite. „Es gibt für uns keinen Grund, warum es nun in Kalkar anders sein sollte“, erklärt Tim Erlei vom Messeveranstalter. „Schließlich ist Kalkar ein etablierter und beliebter Standort.“ An der Griether Straße kommen auch 2020 gut 100 Aussteller zusammen, um den Gästen Rede und Antwort zu stehen zu allen Fragen rund ums Eigenheim.

Dabei punktet die Messe ebenso mit der Möglichkeit zur individuellen Projektplanung als auch mit Messeschwerpunkten, zu denen gleich mehrere Aussteller Produkte und Dienstleistungen vorstellen. Messethemen decken alle Interessen ab. Ein Fokus betrifft alle: der Insektenschutz. Wer ihn vernachlässigt, der erlebt jedes Jahr wieder eine böse Überraschung, hier kann dann oftmals nur der Experte helfen. Außen vor sollen nicht nur Insekten bleiben, auch Einbrecher sollen sich an den Fenstern und Türen die Zähne ausbeißen. Experten auf der Baumesse erklären die Sicherheitsstandards und welche Fenster und Türen geeignet sind.

Aber auch alle anderen Räume kommen auf der Baumesse Kalkar zu ihrem Recht. Bade-, Wohn- und Kinderzimmer, Küche oder Schlafzimmer, für jeden Raum gibt es aktuelle Wohntrends vom Möbel bis zur Dekoration oder Wandgestaltung. Es gibt dazu wieder kostenlose Fachvorträge zu verschiedensten Themen, die vorab auf der Website der Baumesse einsehbar sind. Eine Registrierung für die Vorträge, aber auch für den Besuch der Messe ist schon vorab auf der Website der Baumesse möglich unter http://www.baumesse.de/kalkar.