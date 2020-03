In Mülheim-Dümpten und Speldorf wurden in der Nacht zuvor (24.3.) zwei Geldautomaten gesprengt. (Archivbild)

Kranenburg. In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte einen Geldautomaten in Kranenburg gesprengt. Der fünfte Fall innerhalb von zwei Tagen in der Region.

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch (25.3.) einen Geladautomaten auf einem Parkplatz in Kranenburg gesprengt. Die Fälle in der Region häufen sich: Eine Nacht zuvor waren bereits vier Geldautomaten in Dinslaken, Monheim und Mülheim an der Ruhr gesprengt worden. In allen Fällen konnten die Täter entkommen.

Geldautomaten gesprengt – Rapider Anstieg der Fälle in NRWIn Kranenburg schlugen die Täter gegen 02.18 Uhr an der Straße „Großen Haag“ zu. Bei dem Automaten handelt es sich um eins freistehendes Selbstbedienungs-Automatenhäuschen auf dem Parkplatz der dortigen Einkaufsgelegenheiten. Das Automatenhäuschen wie auch der Automat wurden durch die Sprengung erheblich beschädigt.

LKA: Zahl der Automatensprengungen in NRW ist rapide gestiegen

Die unbekannten Täter flüchteten nach der Tat auf einem Roller in Richtung Ortszentrum. Ob die Täter bei der Sprengung Geld erbeuteten ist derzeit noch unklar.

Laut Angaben des Landeskriminalamts (LKA) ist die Zahl der Geldautomatensprengungen in Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr wieder rapide angestiegen – mit zum Teil ganz erheblichen Sachschäden. Mit den Sprengungen jetzt in Mülheim, Monheim, Dinslaken und Kranenburg zählte das LKA bereits 45 Fälle, darunter 26 Versuche. Zum Vergleich: 2019 waren es bis zum 24. März lediglich 15 Taten gewesen, darunter sechs Versuche. (cfs und dum)