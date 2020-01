Senioren Union und Klimaaktivisten kamen ins Gespräch

Die nächste Eiszeit kommt bestimmt. Jule Schwartz kommt aus Rees, studiert in den Niederlanden und ist Aktivistin bei Fridays for Future. Sie hat lange über diesen Satz ihres Professors nachgedacht. Klar: Es gibt die großen Zyklen. Nur: Die Geschwindigkeit des menschengemachten Klimawandels, der derzeit abläuft, übersteigt alles Dagewesene. Es geht schlicht zu schnell. „Evolution braucht Zeit“, sagt sie. Und weil es die nicht gibt, sterben derzeit Arten in nie dagewesener Geschwindigkeit und Vielzahl aus. Das ist das ganz große Bild.

Globale Probleme brauchen lokale Antworten

Beim gut eineinhalbstündigen Treffen der Senioren- und Frauen Union Kleve-Bedburg-Hau-Kranenburg mit drei Vertretern der lokalen Fridays-for-Future-Bewegung ging es aber auch ums Kleine, Lokale. Oder, wie Jule Schwartz bemerkte: „Globale Probleme brauchen lokale Antworten.“ Womit es im Klever Kolpinghaus zwischen den etwa 40 Besuchern und den jungen Leuten eigentlich auch gar keinen Dissens gab. Denn zum Beispiel einen vernünftigen öffentlichen Nahverkehr wünschen sich auch die Senioren – schließlich sind sie nicht selten darauf angewiesen, wenn sie nicht mehr Autofahren können.

Manfred Palmen, Vorsitzender der Senioren Union und Moderator des Gesprächs, hatte zu dieser Runde eingeladen und wollte wissen, was die Aktivisten denn eigentlich antreibt. „Spätere Generationen sollen das gleiche Glück haben, diese Welt so genießen zu dürfen wie ich“, fasste Cedric Röhrich seine Motivation zusammen. Überhaupt einte die drei das Gefühl, es unglaublich gut zu haben. „Ich habe Angst, dass wir all das, was wir Menschen aufgebaut haben, nun wieder kaputt machen“, sagte Jannik Berbalk. Er ist übrigens auch in der Kirche, der SPD und im Karneval aktiv – an Lebensfreude und Engagement mangelt es also offensichtlich nicht.

Den Senioren gefiel die Zielstrebigkeit der jungen Leute

Den Senioren schien die Zielstrebigkeit und Klarheit der jungen Leute zu gefallen, oft gab es Applaus. „Hier sollen Jüngere und Ältere miteinander sprechen, ohne dass es gleich zu Ressentiments kommt“, hatte sich Manfred Palmen gewünscht. Wobei die Aktivisten sich auch ganz schön moderat gaben: Dass nicht alles so schnell geht, weil die demokratischen Prozesse nun mal ihre Zeit brauchen, räumten sie freimütig ein. Große Aufforderungen zum Verzicht kamen auch nicht, sieht man vom fast obligatorischen Appell ab, dass ja jeder auch selber dazu beitragen könne, die Umwelt zu entlasten. Cedric Röhrich war sogar optimistisch, dass die Wirtschaft schneller klimafreundlich wird als die amerikanische Politik: „Wirtschaft und Klima sind keine Gegensätze, das kann Hand in Hand gehen.“

Dumm nur, dass wir keine Zuschauer sind

So viel Pragmatismus war dann schon fast wieder unheimlich. Dennis L. Meadows, Autor der Club-of-Rome-Studie „Die Grenzen des Wachstums“ von 1972, stellte vor zwei Jahren bei der Jubiläumskonferenz des Clubs resigniert fest, die Bemühungen kämen ohnehin alle zu spät, die Sache sei gelaufen. Jetzt könne es nur noch darum gehen, mit den Auswirkungen des Klimawandels so gut wie möglich leben zu lernen. Wäre man nur Zuschauer, könnte man ratlos das Stück verlassen und sich fragen: „Ja, was denn nun?“ Dumm nur, dass wir keine Zuschauer sind.