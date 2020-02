So begegnet das Kreisbildungswerk Kleve dem Fachkräftemangel

Der Fachkräftemangel ist überall zu spüren. Im Kreis Kleve sind davon auch die Bildungseinrichtungen nicht ausgenommen. Das gibt Kirsten Lommen, Leiterin des Katholischen Bildungsforums im Kreisdekanat Kleve (KBW Kleve) im Gespräch mit der NRZ über das KBW-Jahresprogramms Kleve 2020 zu: „Pädagogischer Fachkräftemangel ist ein Thema. Wir bemühen uns deswegen darum, für eigenen Nachwuchs zu sorgen.“ Und damit meint sie, dass im Fachbereich 4 – Qualifizierung, Aus- und Weiterbildung, Ehrenamt – viel dafür getan wird, um entsprechende Kräfte zu finden, auszubilden, zu schulen und dadurch an das katholische Bildungsforum zu binden. Entsprechende Seminare, Workshops und mehr zu vielen anderen Bereichen gibt’s im neuen Programm des Kreisbildungswerks Kleve, das an allen bekannten Stellen ausliegt.

Zum Katholischen Bildungsforum gehören die Familienbildungsstätten in Kalkar, Kleve und im Südkreis, die fünf Einrichtungen Haus der Familie (HdF Emmerich) und das Kreisbildungswerk (KBW) Kleve mit dem nun herausgebrachten neuen Programm. Neben dem Fachbereich (FB) Qualifizierung gehören auch die Bereiche Partnerschaft (FB 1), Religion (FB 2) und Kultur (FB 5) dazu, in denen es jeweils ein paar Neuigkeiten gibt.

Nachhaltigkeit ist ein Schwerpunktthema

Schon aufgrund des Themas wird’s beim Begegnungstag für alle, die einen geliebten Menschen verloren haben, nicht ganz unbeschwert und leicht am Samstag, 14. März, in Kleve zugehen, berichtet Dr. Andrea Spans vom pädagogischen Mitarbeiterteam im Bildungsforum KBW Kleve. Dieser Fastentag im Bereich der Theologie trägt den Titel „...denn sie werden getröstet werden“. Ute Krapohl-Leppers, ebenfalls vom Mitarbeiterteam, freut sich, dass unter anderem wieder Perspektiven für den beruflichen Wiedereinstieg (oder Neuanfang) nach der Elternzeit im März und im Mai Thema auf der Agenda im Fachbereich Religion sind.

In fast allen Bereichen spielt übrigens das Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle. Anna Schlautmann: „Auf Nachhaltigkeit liegt unserer besonderer Schwerpunkt im neuen Programm. Nachhaltigkeit zieht sich durch alle Bereiche der Erwachsenen- und Familienbildung.“

Kreatives Steinbildhauen

Im Fachbereich Kultur füllen Angebote wie Gitarre spielen und singen, insektenfreundliche Gartenobjekte aus Ton, Klappmaulpuppen, Fotografie und Malkurse das Programm, beschreibt Annette Krümmel-Matthäi. Besonders erwähnenswert ist hier auch das Angebot des kreativen Bedburg-Hauers Jasper van de Loo. Er bietet in seiner Steinbildhauerwerkstatt in Bedburg-Hau auf der Saalstraße Workshops für das KBW an.

„Die meisten Interessierten haben Angst beim Bildhauen etwas falsch zu machen. Dabei gibt die Steinbildhauerei viel mehr Kontrolle über die Kreativität als der doch oft zu schnell angesetzte Malstrich“, verrät der Künstler. „Es ist immer sehr schön zu sehen, wie verschüchtert die Menschen zum Workshop ins Atelier rein kommen und wie enorm stolz und selbstbewusst sie wieder heraus gehen.“

Nicht zuletzt diese Beschreibung des Dozenten und Steinbildhauers van de Loo macht neugierig und Lust auf mehr. Und mehr steht im Programm 2020 des Kreisbildungswerks Kleve, das es auch online unter www.kbw-kleve.de gibt.

Kontakt und Infos: Katholisches Bildungsforum - Kreisbildungswerk Kleve, Wasserstraße 1 in Kleve, ; www.kbw-kleve.de.