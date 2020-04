Wie entwickelt sich das Coronavirus im Kreis Kleve? Fest steht: Die Krankheit breitet sich auch im Kreis Kleve immer weiter aus: Seit dem der erste Infektionsfall am 10. März bekannt wurde, kommen jeden Tag neue Menschen hinzu, die sich mit der Krankheit angesteckt haben. Mehr als 280 Fälle hat das Kreisgesundheitsamt bisher bestätigt.

Anhand unserer interaktiven Grafik lässt sich nachvollziehen, wann und in welchen Kommunen die Fälle vom Kreis Kleve bestätigt worden sind. Grundlage sind die Daten der Kreisverwaltung, die seit einiger Zeit täglich veröffentlicht werden (außer samstags).

Corona im Kreis Kleve: So verteilen sich die Fälle auf die Kommunen

Einige Fälle können nicht sofort einer Kommune zugeordnet werden und sind deshalb in der Grafik noch nicht aufgeführt. Am Mittwoch gab es laut Kreis insgesamt 288 bestätige Fälle, davon waren fünf noch in Klärung und keiner Stadt oder Gemeinde zugeordnet. Wir aktualisieren diese Grafik immer dann, wenn neue Zahlen zur Verfügung stehen.

Zum Teil unterscheiden sich die Daten in ihrer Aktualität von den bestätigten Corona-Fällen der einzelnen Städte und Gemeinden – außerdem ist unklar, wie hoch die Dunkelziffer im Kreis ist. Bisher gibt es im Kreis Kleve drei Todesfälle: einen in Goch, einen in Rheurdt und einen in Rees.

Seit Ende März veröffentlicht die Verwaltung auch Zahlen darüber, wie viele Menschen bereits wieder von dem Virus genesen sind. Derzeitiger Stand: 105. Als „genesen“ gemeldet wird eine positiv getestete Person, die am Ende des Quarantänezeitraums seit mindestens 48 Stunden keine Symptome mehr hat und deren Quarantänezeitraum abgelaufen ist, erklärt der Kreis.

Mehr Coronavirus-Fälle auch in den Niederlanden

Nicht nur im Kreis Kleve steigen die Infektionen: In der niederländischen Grenzregion kristallisiert sich vor allem in der Region um Nimwegen ein Schwerpunkt. In Nimwegen selbst meldet das RIVM, der niederländische Gesundheitsdienst, bereits mehrere Todesopfer. Auch in der Kranenburger Nachbargemeinde Berg en Dal sind mehrere Todesopfer zu beklagen. Unsere Karte zeigt eine Übersicht der bestätigten Krankenhaus-Fälle in den Niederlanden:

