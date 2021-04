SPD wünscht sich Regenbogenfahne am Kreishaus Kleve

Eine Regenbogenfahne soll am Kreishaus in Kleve wehen.

Kreis Kleve. Am Internationale Tag gegen Homophobie und Transphobie am 17. Mai will die SPD mit dem Hissen der Regenbogenfahne am Kreishaus ein Zeichen setzen.

Der Internationale Tag gegen Homophobie und Transphobie findet am 17. Mai statt. Der weltweit als „International Day Against Homophobia“ bekannte Tag wird seit 2005 jedes Jahr am 17. Mai gefeiert. „Ziel dieses wichtigen Tages gegen Homophobie und Transphobie ist es Respekt für Lesben und Schwule einzufordern. Deshalb hat die SPD-Kreistagsfraktion jetzt beantragt, dass die offizielle Flagge der „LGBTIQ+ - Community“, die sogenannte Regenbogenfahne, am 17. Mai am Kreishaus in Kleve gehisst wird“, erklärt der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion, Jürgen Franken. „Wenn die Regenbogenfahne zusätzlich an weiteren kreiseigenen Gebäuden aufgehängt werden kann, begrüßen wir das ausdrücklich“, so der Sozialdemokrat aus Kranenburg.

„Wir sind ein vielfältiger und bunter Kreis“

„Mit einer so simplen Geste wie durch das Hissen der Regenbogenfahne am Kreishaus, zeigt sich der Kreis Kleve als vielfältiger und bunter Kreis, in dem alle Menschen unabhängig ihrer sexuellen Orientierung willkommen sind. Der Kreis Kleve sollte die Chance nutzen, Vorbild für die Städte und Gemeinden im Kreis Kleve zu sein und diese auffordern, seinem Beispiel zu folgen“, ergänzt Sigrid Eicker, SPD-Kreistagsmitglied aus Geldern.

„Das Coming Out ist für lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen nach wie vor eine schwierige Lebensphase. Das ist schon in einer Großstadt nicht immer leicht, aber auf dem Land sicher schwieriger. Mit der Regenborgenfahne am Kreishaus zeigt der Kreis Kleve, dass alle Menschen, die im Kreis Kleve leben respektiert und wertgeschätzt werden, egal wer oder was sie sind, woher sie kommen und wen sie lieben“, erklärt der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion Thorsten Rupp.

„Es geht der SPD-Fraktion aber nicht nur darum zu zeigen, dass der Kreis Kleve alle Menschen, die im Kreis Kleve leben respektiert und wertschätzt, sondern auch darum die Geschichte der Community anzuerkennen, von der Verfolgung und Ermordung homosexueller Menschen während der NS-Zeit zwischen 1933 und 1945, über die strafrechtliche Verfolgung homosexueller Männer bis 1969 und die zum Teil bis heute andauernde Diskriminierung“, erklärt Stephan Welberts, erster stellvertretender Landrat aus Kleve.

Das Datum wurde zur Erinnerung an den 17. Mai 1990 gewählt, den Tag, an dem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Homosexualität aus ihrem Diagnoseschlüssel strich. Die Regenbogenfahne entwarf 1978 der amerikanische Künstler Gilbert Baker. Sie soll ein Symbol für lesbischen und schwulen Stolz darstellen, sowie gleichzeitig die Vielfalt dieser Lebensweise.

Auch im Kreis Kleve leben viele tausend Menschen, die nicht heterosexuell sind

Wissenschaftliche Studien schätzen den Anteil auf fünf bis zehn Prozent der Bevölkerung. Demnach leben auch im Kreis Kleve viele tausend Menschen, die nicht heterosexuell sind. Die Studie „Coming-Out - und dann?“ des Deutschen Jugend Instituts (2015) stellt fest, dass 82 Prozent der befragten nicht heterosexuellen Jugendlichen Diskriminierung, vor allem im öffentlichen Raum, erfahren.

Die strafrechtliche Verfolgung gleichgeschlechtlicher Kontakte unter erwachsenen Männern bis 1969 und die damit verbundene und andauernde Stigmatisierung und Diskriminierung beschreiben die gesellschaftlichen Bedingungen, die für die Sozialisation prägend sind. Lesbische Frauen wurden nicht kriminalisiert, aber extrem marginalisiert. Als ledige Frauen entsprachen sie nicht dem Frauenbild der 1950er bis 1970er Jahre. Sie waren gesellschaftliche Außenseiterinnen, auch ohne offen lesbisch zu leben.