Sport und Schule begünstigen Corona in Siebengewald

Goch Die niederländische Gemeinde Bergen mit dem Dorf Siebengewald war als Corona-Brandherd Nummer Eins in die roten Zahlen gerutscht.

Die niederländische Gemeinde Bergen war zuletzt als Corona-Brandherd Nummer Eins in die roten Zahlen gerutscht. Auf einer Landkarte des niederländischen RIVM, vergleichbar mit dem deutschen Robert-Koch-Institut, erscheint die Gemeinde an der Grenze zu Deutschland noch immer in der Signalfarbe dunkelrot der besonders vom Virus betroffenen Regionen. Zu Bergen gehört unter anderem das 2.000-Einwohner-Dorf Siebengewald, das an Goch sowie Weeze angrenzt und dessen Läden seit Jahrzehnten vorwiegend deutsche Kunden anziehen. Insbesondere der Supermarkt H&P, der seit kurzem zu den „Brüdern von Venlo“ gehört, ist ein Magnet.

Die Corona-Zahlen hinter der Grenze sind dramatisch höher als im Kreis Kleve

Dieser Tage wies das RIVM für die Gemeinde Bergen in der Provinz Limburg eine Inzidenz von 1536 Infektionen pro 100.000 Einwohner auf. Allerdings zeigt die Behörde immer die Zwei-Wochen-Inzidenz an. Der Wert von 1536 Infektionen pro 100.000 Einwohner wurde im Zeitraum vom 31. Dezember bis zum 12. Januar festgestellt. Aktuellere Zahlen kennt die Regierung in Den Haag. Der Rijksoverheid zu Folge wurden am vergangenen Sonntag insgesamt 23 Personen positiv auf Covid-19 getestet, das entspricht einer Tagesinzidenz von 175,8 pro 100.000 Einwohner. Zum Vergleich: Im zweieinhalb mal so großen Goch (Bergen hat rund 13.000 Einwohner, Goch 34.000) kamen am Sonntag gerade mal fünf neue Fälle hinzu. Mit den Werten der vergangenen sieben Tage ergibt sich für Bergen eine Wocheninzidenz von 821,9 pro 100.000 Einwohner. Damit sind die Corona-Zahlen hinter der Grenze dramatisch höher als im Kreis Kleve.

Drei Viertel aller Infektionen seien im häuslichen Zusammenhang übertragen worden

„Es zeigt sich, dass der Anstieg der Anzahl der Infektionen in Bergen größer wird, wenn man die absoluten Zahlen in 100.000 Einwohner umrechnet. Gerade in Anbetracht der Tatsache, dass die Gemeinde Bergen relativ klein ist, was die Einwohnerzahlen anbelangt“, heißt es von der Verwaltung. Dennoch halte man die Daten für „besorgniserregend“. Drei Viertel aller Infektionen seien im häuslichen Zusammenhang übertragen worden. Landesweit liegt dieser Anteil bei nur 50 Prozent. „Außerdem wissen wir, dass ein beträchtlicher Teil der Infektionen mit dem Kontakt unter Jüngeren beim Sport und in der Schule zu tun hat“, so die Gemeindeverwaltung. Zum Hintergrund: In den Niederlanden dürfen Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre weiterhin Sport treiben – auch in Gruppen.

Der Bürgermeister von Goch sieht ebenso wie sein Kollege in Weeze die Entwicklung mit Sorge. Sowohl Ulrich Knickrehm, als auch der Weezer Georg Koenen verzichten deshalb derzeit auf Besuche bei den Nachbarn. Während der Weezer Bürgermeister immerhin von einem Austausch per Telefon oder Video mit Bürgermeisterin Manon Pelzer spricht, stellt Gochs Rathauschef fest, dass es wenig Kommunikation gebe. „Bei Themen wie Kultur oder Tourismus ist das leichter. Die zentralistische Verwaltungsstruktur in den Niederlanden bezieht die Gemeinden bei so wichtigen Themen wie einer Pandemie offenbar nicht so stark ein.“

Die Gemeinde Bergen klärt darüber auf, welche Regeln in den eigenen vier Wänden gelten

Die Gemeinde Bergen klärt derzeit die Einwohner darüber auf, welche Regeln in den eigenen vier Wänden gelten. Verwaltung und Politik würden darüber hinaus keine Verschärfungen der Corona-Maßnahmen planen,heißt es. Eine solche aber könnte zeitnah aus Den Haag folgen. Schon seit Tagen nämlich diskutiert die Politik über die Einführung einer Sperrstunde. Bezüglich dieser Maßnahme aber ist sich das aktuelle Übergangs-Kabinett von Ministerpräsident Mark Rutte uneinig, die Vorbehalte sind groß.