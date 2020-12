Städte im Kleverland verzichten auf Böllerverbot

Silvester wird auch im Kreis Kleve ruhiger ausfallen als sonst. Wie die Kommunen zum Jahreswechsel mit Verboten und Kontrollen umgehen.

Kleverland. Dieses Silvester wird wohl deutlich ruhiger als sonst. Der Verkauf von Raketen und Böllern ist verboten. Weil sie befürchten, dass bei einigen Bürgern noch große Restbestände lagern und es beim Abbrennen zu Menschenansammlungen kommt, haben einige Städte, darunter Mönchengladbach nun ein weitgehendes Böllerverbot innerorts ausgesprochen. Wir haben in der Region nachgefragt, ob hier ähnlich verfahren wird.

Bedburg-Hau

In der Gemeinde gibt es keine über die bundesweiten Reglungen hinausgehende Maßnahmen. Georg Seves, Leiter des Fachbereichs Öffentliche Sicherheit und Ordnung, hat sich mit seinem Team allerdings darüber durchaus Gedanken gemacht, ob dies notwendig wäre. Dazu hat er sich die Vorkommnisse aus den vergangenen Jahren angeschaut und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass es in der Flächengemeinde an Silvester keine großen Ansammlungen gegeben hat. „Wir haben keinen richtigen Kernbereich, höchstens das Areal um Rathaus, Edeka und Aldi. Aber auch dort hat es sonst keine großen Versammlungen gegeben“, sagt Seves. „Wer noch Restbestände abbrennen möchte, sollte den Müll auch nachher wieder beseitigen“, betont der Ordnungsamtsleiter. Er kündigt an, dass die Mitarbeiter seines Fachbereichs an Silvester und Neujahr kontrollieren, ob es zu größeren Ansammlungen kommt, und Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung ahnden werden.

Goch

Auch in Goch hat man auf gesonderte Regelungen verzichtet. Der Grund, erläutert von Stadt-Sprecher Torsten Matenaers: „Es gab auch in der Vergangenheit keine Hotspots, bei denen Menschenmassen zusammenkamen.“ Anlässlich des bevorstehenden Jahreswechsels macht die Stadt Goch auf die Corona-Schutzverordnung aufmerksam und fordert die Bürger dazu auf, die Regeln einzuhalten. So gelten auch an Silvester die Kontaktbeschränkungen auf maximal fünf Personen aus zwei Haushalten, ausgenommen sind Kinder bis einschließlich 14 Jahren. „Partys sind generell nicht gestattet und es gilt ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit“, so die Stadt.

Kalkar

Die Stadt Kalkar hat keine eigenen Regelungen fürs Abbrennen von Silvesterfeuerwerk erlassen. „Es geht ja weniger um das Feuerwerk als um das Kontaktverbot in Corona-Zeiten“, sagt Bürgermeisterin Britta Schulz. „Zum einen haben wir keine großen Plätze, auf denen dicht an dicht gefeiert wird, zum anderen waren die Kalkarer bislang sehr diszipliniert, was die Einhaltung der Coronaschutzverordung angeht. Diejenigen, die wir bis jetzt nicht erreicht haben, werden wir auch jetzt nicht erreichen.“ Allerdings betont die Bürgermeisterin auch: „Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Nachbarn in diesem Jahr die Polizei rufen, wenn sie laute Musik und viele Stimmen aus einem Partykeller nebenan hören. Das wäre funktionierende Selbstkontrolle.“ Das Ordnungsamt sei im Einsatz, um auf den Straßen zu kontrollieren.

Kleve

„Wir rechnen damit, dass sich die Menschen vernünftig verhalten und es zu keinen größeren Ansammlungen kommt“, sagt Bürgermeister Wolfgang Gebing. Ordnungsamtsleiter Ralph van Hoof geht angesichts des Verkaufsverbots von Böllern ebenfalls von einem relativ ruhigen Silvester aus. „Insbesondere rund um Altenheime würden wir es nicht gerne sehen, wenn sich Menschen auf der Straße versammeln“, sagt er. Das Ordnungsamt sei im Dienst, um gegebenenfalls einzuschreiten.

Kranenburg

In der Grenzfeste hat man sich ebenfalls dazu entschlossen, kein Verbot für das Abbrennen von Feuerwerk auszusprechen. Den Hintergrund erläutert Gemeinde-Sprecher Markus Schlegel: „Bei uns gibt es keine Plätze, auf denen man sich zu Silvester in größerer Anzahl versammelt.“ Er rechnet auch nicht damit, dass sich viele Niederländer auf den Weg über die Grenze machen werden, um auf Kranenburger Gebiet, Böller und Raketen in die Luft zu jagen. Ursprünglich habe das Ordnungsamt der Gemeinde geplant, zum Jahreswechsel durch die Straßen zu fahren, und zu kontrollieren, ob es große Ansammlungen von Menschen gibt, die gegen die Coronaschutzverordnung verstoßen. „Das erscheint uns durch das Verbot des Feuerwerkverkaufs nun nicht mehr notwendig. Das Ordnungsamt bleibt aber in Bereitschaft“, sagt Schlegel.

Bestimmungen zu Silvester

In NRW wird es Feuerwerke vielerorts nicht geben. Der Verkauf von Raketen und Böllern ist in Deutschland verboten. Ob mit bereits früher gekauften Böllern geknallt werden darf, ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich geregelt. In Bonn, Düsseldorf und Köln gibt es etwa ein teilweises oder komplettes Böllerverbot. Die Kommunen im Kleverland haben darauf verzichtet. Im eigenen Garten und auf der Straße darf geböllert werden.

Die Verordnung des Landes NRW sieht vor, dass sich bei privaten Treffen im öffentlichen Raum nur fünf Personen aus maximal zwei Hausständen treffen dürfen. Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt.