Stefan Verhasselt kommt mit „Kabarett 5.0“ nach Kranenburg

Kranenburg. In seinem 15. Kabarettjahr bleibt der gebürtige Niederrheiner Stefan Verhasselt seiner Linie treu und übt schräge Gesellschaftskritik.

Auch in seinem 15. Kabarettjahr bleibt der gebürtige Niederrheiner Stefan Verhasselt seiner Linie treu: Gesellschaftskritisch aktuell, stellenweise schräg, aber immer empathisch, mit einem großen Herz für die Eigenarten und Absurditäten seiner Mitmenschen, schaut er auf das, was um uns herum so passiert. Auf dass die Zuschauer nachher sagen: „Genau wie bei uns zuhaus“.

Stefan Verhasselt philosophiert über „Ein-Wort-Menüs-to-go“, „Flexitarier“ und „Sun Chairs“

Zusammen mit seinem Publikum philosophiert Stefan Verhasselt über „Ein-Wort-Menüs-to-go“, „Flexitarier“ und „Sun Chairs“, die keine Sonnenstühle sind. Man erfährt außerdem mehr zum Thema „Waldbaden“ und dass Gendern klangliche „Verwandte“ am Niederrhein hat.

Seinen neuesten Entdeckungen aus der immer verrückter werdenden Welt hat er den Titel gegeben: „Kabarett 5.0 – Zwischen den Zeilen“. In dem Soloprogramm ganz ohne Musik und Kostüm zählt das Wort. Viele kennen den Kabarettisten auch als WDR 4-Moderator. Was 1998 mit witzigen, tagesaktuellen Sprüchen in seinen Frühsendungen begann, ist seit 2006 Programm. Aktuell ist er mit seinem 5. Soloprogramm auf Tour und so aam Freitag, 29. Oktober, um 20 Uhr im Bürgerhaus Kranenburg.

Karten zum Preis von 18,50 Euro gibt’s in der Tourist Info Alter Bahnhof im Vorverkauf, an der Abendkasse kostet der Eintritt 20 Euro.

