Stilles Gedenken an die Opfer

Kleve. Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus diesmal ohne große Veranstaltung. Im Sommer folgt eine Ausstellung.

Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Seit 1996 findet jährlich an diesem Tag ein Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus statt. In diesem Jahr hätten der Bürgermeister der Stadt Kleve, Wolfgang Gebing, sowie die Gesamtschule am Forstgarten alle Interessierten gerne zu einer Gedenkveranstaltung in die Gesamtschule eingeladen. Leider ist die Durchführung der Gedenkveranstaltung aufgrund der corona-bedingten Einschränkungen nicht möglich. Das Gedenken findet im Stillen statt.

Die Gesamtschule am Forstgarten bereitet jedoch eine Ausstellung über die (Über-) Lebensgeschichte der starken und unangepassten Tänzerin Roosje Glaser vor. Hierbei werden die freiwilligen und unfreiwilligen Stationen ihres Lebens an den verschiedenen Ausstellungsstationen beleuchtet: Kleve, Nijmegen, Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch, Untertauchorte, Lager in den Niederlanden, Auschwitz, Todesmarsch, Befreiung, Stockholm.

Die Ausstellungseröffnung ist im Sommer 2021 geplant, hängt aber von den Entwicklungen der Corona-Pandemie ab.

Verwiesen wird zudem auf das Online-Seminar „Lange Nacht der Zweitzeug*innen“ des „AWO l(i)ebt Demokratie und Zweitzeugen e.V.“ am 27. Januar um 18 Uhr. Nähere Informationen: www.zweitzeugen.de/lange-nacht-der-zweitzeuginnen.​