"Taufbolde" aus Kleve und Borken gehen vor die Kamera

Christoph Hendrix, Kaplan aus Kleve und der Kaplan der Jugendburg Gemen, Ralf Meyer, sind die "Taufbolde“. Aus Podcasts werden Videos.

Kleve. Ein Kameratraining für Seelsorger hat die Zwei auf die Idee gebracht: „In einem Video muss man nicht so viel von dem Drumherum beschreiben, der Zuschauer sieht ja selbst, was passiert“, sagt Christoph Hendrix. Und genau das wollen der Kaplan aus Kleve und der Kaplan der Jugendburg Gemen, Ralf Meyer, für sich nutzen. Die beiden Priester des Bistums Münster sind durch ihre Podcasts als „Taufbolde“ bekannt. Ihr Konzept haben sie nun in einer selbst auferlegten Corona-Pause überarbeitet und ergänzt. Herausgekommen ist: Die früheren Podcasts erscheinen künftig als Videos.

Sie kommentieren bekannte Filme

Der Podcast bleibt weiter, allerdings wird es in diesem Format mehr um Kommentierungen bekannter Filme gehen. „Als nächstes nehmen wir uns die alten ,Star Wars‘-Verfilmungen aus den 1980er Jahren vor“, sagt Christoph Hendrix. Er entpuppt sich als absoluter Kenner des fiktiven Universums, der auf alles eine Antwort hat. „Ich bin, was das angeht, ein echter Nerd. Ich bin mit ,Star Wars‘ aufgewachsen“, sagt er. Fürs Fragenstellen ist wie immer Ralf Meyer zuständig. Die beiden spielen sich – wie auch in ihrem „Taufbolde“-Podcast – die Bälle geschickt zu. „Wir gehen beispielsweise der Frage nach, was haben Mönche und Jedi-Ritter gemeinsam?“ Denn Jedi-Ritter haben durchaus Ähnlichkeiten mit dem Ordensleben.

Neben den „Star Wars“-Kommentierungen planen die jungen Priester auch ein neues Video-Projekt zum Glaubensbekenntnis. „Wir wollen uns an den einzelnen Zusagen abarbeiten, aber nicht mehr wie bisher als 45-Minuten-Folge, sondern nur noch etwa 20 Minuten“, erklärt Ralf Meyer. Pro Folge ein Thema.

Die ersten Videos haben sie bereits im Kasten

Die ersten Videos haben die Männer schon im Kasten. Weitere folgen. Die einzelnen Beiträge sind für die beiden Kapläne deutlich aufwändiger: „In der Fortbildung haben wir gelernt, auf was man beim Drehen alles achten muss“, sagt Hendrix. Und das ist sehr viel mehr als bei einer Podcast-Aufnahme. Meyer schneidet am Ende die besten Sequenzen zusammen. Wenn alles Dienstliche erledigt und auf der Jugendburg Ruhe eingekehrt ist, setzt sich der Burgkaplan an den Computer und macht sich ans Werk. Das kann auch mal spät abends sein. Schließlich ist es Hobby.

Zu finden sind die Folgen auf dem Youtube-Kanal der „Taufbolde“. Ein 30-Sekunden-Trailer, um in den sozialen Netzwerken Werbung in eigener Sache zu machen, ist schon fertig. Genauso wie das Orgel-Intro, gespielt von Gabriel Isenberg, dem Kirchenmusiker der Pfarrei St. Viktor in Damme. Ein Drehbuch haben die Geistlichen nicht. „Wir sind spontan“, sagen sie. „Wir sprechen kurz ab, worum es gehen soll – und legen dann gleich los.“ Mit den Ergebnissen sind sie zufrieden.

Einen festen Rhythmus fürs Ausspielen ihrer Videos haben sie nicht. Alle zwei bis vier Wochen soll es eine neue Produktion geben. Christoph Hendrix: „Es ist und bleibt unser Hobby.“