Tiergarten Kleve lockt mit vielen Aktionen im August

Kleve. Trotz der Einschränkungen durch Corona hat der Tiergarten Kleve viele Highlights und Alternativen im August-Programm eingeplant.

Der August wird einfach tierisch gut: Neben den Jungtieren bei Seehund, Trampeltier und Zwergotter locken auch die Veranstaltungen im August die Tierfreunde in den Tiergarten Kleve. „Leider können wir aufgrund der aktuellen Coronaauflagen nicht alle Veranstaltungen wie geplant stattfinden lassen, aber wir haben einige spannende Alternativen gefunden, die den August zu einem tierischen Highlight machen“, erklärt Tiergartenleiter Martin Polotzek.

Erdmännchen im Tiergarten Kleve. Foto: Klaus Plein

Das für den 7. und 8. August geplante Tiergartenfest kann leider nicht in der geplanten Weise durchgeführt werden. Polotzek: „Als Alternativprogramm bieten wir am 7. und 8. August eine kostenlose Rätselrallye an, bei der die Kinder Spannendes über unsere Tiere lernen und als Dankeschön eine Gratispackung Tierfutter erhalten.“

Alle Tierpaten und Tierpatinnen erhalten die Möglichkeit, an der ersten Abendführung im Tiergarten teilzunehmen

Am 21. August findet der Patentag statt. Alle Tierpaten und Tierpatinnen erhalten an diesem Tag neben kostenlosem Eintritt auch die Möglichkeit, an der ersten Abendführung im Tiergarten teilzunehmen. Polotzek: „Ab Herbst erweitern wir unser Führungsprogramm um Abend- und Nachtführungen. Die erste Abendführung, bei der man exklusiv nach Zooschluss die tierischen Bewohner in der Abenddämmerung erlebt, findet im Rahmen des Patentags am 21. August für die Paten statt. Alle anderen Gäste, die die exklusiven Abend- und Nachtführungen erleben möchten, können diese ab Herbst bei uns buchen.“

Das für den 22. August geplante Kinderfest wurde coronabedingt verschoben. Ein Ausweichtermin wird bald bekannt gegeben. Der Fotokurs „Shoot like a pro“ am 28. August findet aber wie geplant statt. Tierfilmer Kai Malter gibt sein Wissen wieder, wie man das perfekte Tierfoto macht. Den Abschluss bildet der 20. Kindertrödelmarkt unter dem Motto „Tier & Trödel“ am 29. August, von 10 bis 17 Uhr.

Alle Anmeldungen per E-Mail an info@tiergarten-kleve.de bis 26. August. Alle Infos unter www.tiergarten-Kleve.de

