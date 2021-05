Tiergarten Kleve startet mit Teststation direkt am Eingang

Ab Freitag, 7. Mai, bietet der Tiergarten in Kooperation mit dem Testzentrum Griethausen eine Coronateststelle am Tiergarteneingang an. Das Bild zeigt das Jakobschaf mit Jungtieren.

Kleve. Der Tiergarten Kleve startet am Freitag mit einem kostenlosen Coronatest-Angebot am Eingang. Besucher können sich hier testen lassen.

Seit dem 23. April ist ein Tiergartenbesuch nur noch mit tagesaktuellem negativem Coronatest möglich. Bisher musste man sich dafür an einer der zahlreichen Teststellen in Kleve und Umgebung testen lassen und diesen Nachweis an der Kasse vorzeigen. Tiergartenleiter Martin Polotzek freut sich, den Besuchern ab kommenden Freitag einen neuen Service anbieten zu können: „Ab dem 7. Mai bieten wir in Kooperation mit dem Testzentrum Griethausen eine Coronateststelle an unserem Tiergarteneingang an, sodass sich unsere Gäste ab Freitag auch direkt bei uns testen lassen und uns so auch noch spontan besuchen können.“

Das Stachelschwein freut sich auf Besucher. Foto: Tiergarten Kleve

Die neue Teststelle befindet sich direkt am Eingangsbereich des Tiergartens und steht allen Bürgern kostenlos zur Verfügung, egal ob sie den Tiergarten besuchen oder nicht. Eine Viertelstunde nach der Probenentnahme, die durch medizinisch geschultes Personal erfolgt, erhält man das Ergebnis, mit dem man im negativen Fall Zoos, Friseure und Co. besuchen darf. Außerdem werden ab sofort vollständig Geimpfte mit negativ Getesteten gleichgestellt.

Polotzek: „Mit der neuen Corona-Schutzverordnung brauchen sich vollständig Geimpfte, deren zweite Impfung mehr als zwei Wochen zurückliegt, nicht mehr vor einem Tiergartenbesuch testen lassen. Hier reicht es, einfach den Impfpass an der Kasse vorzuzeigen.“ Der Tiergarten Kleve ist weiterhin täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Alle Gäste müssen ihren Besuch vorab unter www.tiergarten-kleve.de anmelden. Für Personen ohne Internet besteht die Möglichkeit, sich dienstags zwischen 9 und 11 Uhr unter 02821/267 85 für einen Besuch zu registrieren.

