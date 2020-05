Tierpark Weeze hat mit Vandalismus zu kämpfen

Am Tierpark Weeze haben unbekannte Täter den Zaun am Rotwildgehege durchschnitten. Der Vorfall ereignete sich bereits in der vergangenen Woche, am 20. Mai, zwischen 14 und 17.20 Uhr im hinteren Bereich in Richtung Niers-Altarm. Der Tierpark hat Anzeige bei der Polizei erstattet.

Gegen 17.20 Uhr erreichte die Tierparkleiterin Marie-Christine Kuypers ein Anruf der Polizei. Ein Spaziergänger hatte das Loch im Zaun bemerkt und die Polizei verständigt. Mitarbeiter des Tierparks mussten feststellen, dass bereits zwei tragende Rotwildkühe durch das Loch im Zaun entwichen waren. Der Spaziergänger, der das Loch bemerkt hatte, war bis zum Eintreffen der Mitarbeiter vor Ort geblieben „und hat durch sein vorbildliches Verhalten verhindert, dass weitere Tiere durch das Loch enteilen konnten. Durch das ruhige und organisierte Handeln der Mitarbeiter gelang es schließlich, beide Tiere wieder in das Gehege zu leiten“, teilte der Tierpark mit. „Rotwild lebt in Rudeln und einzelne Tiere suchen immer wieder den Anschluss zu ihrem Rudel wenn sie diesen kurzzeitig verlieren. So wollten die beiden Tiere auch immer wieder durch den Zaun zurück zu ihrem Rudel.“

„Die Tiere reagieren meist panisch und können auf die Bundesstraße laufen“

Aus welchem Grund der Zaun durchtrennt wurde, ob es sich um einen Streich handelte oder ob die Unbekannten aus vermeintlichen Tierschutzgründen das Rot- und Damwild in die „Freiheit“ entlassen wollte, ist nicht bekannt, so der Tierpark. „Fakt ist aber, dass Tiere, die aus einem Gehege, ihrer gewohnten Umgebung herauskommen, meist panisch sind, weil sie die Umgebung nicht kennen und zu ihren Artgenossen im Gehege wieder zurück wollen. Sie können mit der „Freiheit“ außerhalb ihres Geheges nichts anfangen, weil sie es nicht kennen und sich auch nicht von jetzt auf gleich darauf einstellen können“, schreibt der Tierpark.

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten des Tierparks besteht in einer solchen Situation auch immer die Gefahr, dass die Tiere auf die Bundesstraße laufen und es dort zu schweren Unfällen kommen kann. „Wäre es den Mitarbeitern des Tierparks nicht gelungen die Tiere wieder ins Gehege zurück zu leiten, hätten sie erschossen werden müssen um weitere Gefährdungen zu vermeiden. Zum Glück ist alles gut ausgegangen. Beide Tiere waren tragend und haben zwei Tage später gesunde Kälber – im Gehege – zur Welt gebracht“, so der Tierpark.