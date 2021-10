Trotz Corona effektive Vereinsarbeit in Nütterden umgesetzt

Nütterden. Bei der Jahreshauptversammlung des Heimat- und Verschönerungsvereins Nütterden wurden auch die Pläne und das Programm für 2022 vorgestellt.

Der Heimat- und Verschönerungsverein blickt auf ein von Corona geprägtes Jahr 2020 zurück. Obwohl man auf etliche Veranstaltungen verzichten musste, kann der Verein auf eine effektive Vereinsarbeit zurückblicken. Der HVV bedankt sich bei Josephine Spettmann für ihr langjähriges Engagement als 2. Geschäftsführerin im Vorstand.

Margret Schindler-Böhmer berichtete über die geleistete Vorstandsarbeit

Margret Schindler-Böhmer berichtete über die geleistete Vorstandsarbeit des vergangenen Jahres. Im Corona-Jahr nutzte der Vorstand die Zeit zu Vorbereitungen und Planungen einiger „Meilensteine in der Geschichte des HVV“. So brachte der Verein den Anstoß zur Neugestaltung des Dorfplatzes, der sich gerade im Bau befindet. Ein weiteres Projekt war die Koordination rund um die Skulptur „Steinzeichen“ von Christoph Wilmsen-Wiegmann, die anlässlich des Dorfjubiläums „1300 Jahre Nütterden“ an der alten Schule errichtet wurde. Die umfassende und ansprechend gestaltete Vereinschronik anlässlich des 75-jährigen Vereinsjubiläums konnte in diesem Sommer veröffentlicht werden.

Die Kassenprüfer bescheinigten dem Kassierer Olaf Schübel eine einwandfreie Kassenführung, somit schlugen sie der Versammlung vor, den Kassierer sowie den gesamten Vorstand für das Geschäftsjahr 2020 zu entlasten. Turnusgemäß wurden der stellvertretende Vorstandsvorsitz und die stellvertretende Geschäftsführung gewählt. Einstimmig wurde Susanne Lamers als 2. Vorsitzende wiedergewählt. Die Versammlung wählte Christian Kupfernagel zum 2. Geschäftsführer. David van Rooijen wird zukünftig das Amt des 2. Kassierer übernehmen. Verena Sander wurde als neue Beisitzerin vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Beisitzer Jos Mewe wurde in seinem Amt bestätigt. Jan Hanenkamp wird Kassenprüfer für Hans Nebelung, der ebenfalls nicht mehr zur Wahl stand.

In einer Jahresvorschau wurden die wichtigsten Termine und Projekte vorgestellt

In einer Jahresvorschau wurden die wichtigsten Termine und geplanten Projekte vorgestellt: Das Aufstellen des Maibaums, der Tagesausflug im Sommer, das traditionelle Erntedankfrühstück, die Halloweenwanderung und der Weihnachtsbaumverkauf auf dem Dorfplatz. Weitere Willkommensschilder mit neuen Motiven aus Nütterden werden an der E-Rad-Bahn aufgestellt. Ein großes Insektenhotel wird im Frühjahr errichtet. Und die Feier zum 75-jährigen Vereinsjubiläum wird nachgeholt In einer angeregten und konstruktiven Diskussion warf die Versammlung weitere Blicke in die Zukunft.

Um stärker mit den Bürgern interagieren zu können, wurde einstimmig beschlossen, die vereinseigene Webseite stärker mit den Social-Media-Plattformen von Facebook, Instagram Co. zu verbinden.

