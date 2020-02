Uedem: Die schönsten Fotos vom Kinderkarnevalsumzug

Am Rosenmontag zogen die großen Karnevalswagen durch Keppel – aber der Veilchendienstag gehört in Uedem traditionell den Kleinsten. So zogen ohne laute Musik und ganz alkoholfrei alle vier Kinderprinzenpaare aus den vier Uedemer Kindergärten in der prächtigen Kutsche durch den Ort.

Begleitet von Jungen und Mädchen aus dem Regenbogenland, von der Feuerwehr, verkleidet als Pfoten-Polizei (Paw Patrol) und vieles mehr. Auch Grundschulkinder liefen als Superhelden mit. Leuchttürme wurden gesichtet und Krümel-Monster auch. Dazu waren fast alle großen und kleinen Uedemer auf den Beinen, um den wunderschönen Zug zu feiern.

Karneval im Kreis Kleve: Die Bilderstrecken von den Züge

Wir haben die schönsten Bilder vom Kinderkarnevalszug in Uedem zusammengestellt. Außerdem finden Sie noch Bildergalerien von den Zügen in Keppeln, Kleve und Goch.

Die Fotos vom Kinderkarnevalszug in Uedem 1 / 10 Die Fotos vom Kinderkarnevalszug in Uedem Beim Kinderkarnevalsumzug in Uedem war jede Menge los auf den Straßen. Foto: Anke Gellert-Helpenstein

2 / 10 Die Fotos vom Kinderkarnevalszug in Uedem Beim Zug der Kinder durch Uedem laufen alle vier Prinzepaare mit. Foto: Anke Gellert-Helpenstein

3 / 10 Die Fotos vom Kinderkarnevalszug in Uedem Laute Musik und Alkohol gibt es beim Kinderkarnevalszug nicht. Foto: Anke Gellert-Helpenstein

4 / 10 Die Fotos vom Kinderkarnevalszug in Uedem Mädchen und Jungen vom Kindergarten Kunterbunt setzten das Thema „Regenbogenland“ um. Foto: Anke Gellert-Helpenstein

5 / 10 Die Fotos vom Kinderkarnevalszug in Uedem Die Minis der Fidelitas freuen sich über Kamelle. Foto: Anke Gellert-Helpenstein

6 / 10 Die Fotos vom Kinderkarnevalszug in Uedem Die Stimmung war richtig gut. Foto: Anke Gellert-Helpenstein

7 / 10 Die Fotos vom Kinderkarnevalszug in Uedem Die Kinder vom St. Franziskus Kindergarten als Feuerwehrleute. Foto: Anke Gellert-Helpenstein

8 / 10 Die Fotos vom Kinderkarnevalszug in Uedem Ein echter Feuerwehrchef! Foto: Anke Gellert-Helpenstein

9 / 10 Die Fotos vom Kinderkarnevalszug in Uedem Die Kinder hatten in Uedem ihren Spaß. Foto: Anke Gellert-Helpenstein

10 / 10 Die Fotos vom Kinderkarnevalszug in Uedem Pferd Ella zieht die Kinderprinzenpaare. Foto: Anke Gellert-Helpenstein

Die Fotos vom Rosenmontagsumzug in Uedem-Keppeln 1 / 24 Die Fotos vom Rosenmontagsumzug in Uedem-Keppeln In Uedem-Keppeln haben die Jecken am Rosenmontag den Zug und den Karneval gefeiert. Foto: Anke Gellert-Helpenstein

2 / 24 Die Fotos vom Rosenmontagsumzug in Uedem-Keppeln In Uedem-Keppeln haben die Jecken am Rosenmontag den Zug und den Karneval gefeiert. Foto: Anke Gellert-Helpenstein

3 / 24 Die Fotos vom Rosenmontagsumzug in Uedem-Keppeln In Uedem-Keppeln haben die Jecken am Rosenmontag den Zug und den Karneval gefeiert. Foto: Anke Gellert-Helpenstein

4 / 24 Die Fotos vom Rosenmontagsumzug in Uedem-Keppeln In Uedem-Keppeln haben die Jecken am Rosenmontag den Zug und den Karneval gefeiert. Foto: Anke Gellert-Helpenstein

5 / 24 Die Fotos vom Rosenmontagsumzug in Uedem-Keppeln In Uedem-Keppeln haben die Jecken am Rosenmontag den Zug und den Karneval gefeiert. Foto: Anke Gellert-Helpenstein

6 / 24 Die Fotos vom Rosenmontagsumzug in Uedem-Keppeln In Uedem-Keppeln haben die Jecken am Rosenmontag den Zug und den Karneval gefeiert. Foto: Anke Gellert-Helpenstein

7 / 24 Die Fotos vom Rosenmontagsumzug in Uedem-Keppeln In Uedem-Keppeln haben die Jecken am Rosenmontag den Zug und den Karneval gefeiert. Foto: Anke Gellert-Helpenstein

8 / 24 Die Fotos vom Rosenmontagsumzug in Uedem-Keppeln In Uedem-Keppeln haben die Jecken am Rosenmontag den Zug und den Karneval gefeiert. Foto: Anke Gellert-Helpenstein

9 / 24 Die Fotos vom Rosenmontagsumzug in Uedem-Keppeln In Uedem-Keppeln haben die Jecken am Rosenmontag den Zug und den Karneval gefeiert. Foto: Anke Gellert-Helpenstein

10 / 24 Die Fotos vom Rosenmontagsumzug in Uedem-Keppeln In Uedem-Keppeln haben die Jecken am Rosenmontag den Zug und den Karneval gefeiert. Foto: Anke Gellert-Helpenstein

11 / 24 Die Fotos vom Rosenmontagsumzug in Uedem-Keppeln In Uedem-Keppeln haben die Jecken am Rosenmontag den Zug und den Karneval gefeiert. Foto: Anke Gellert-Helpenstein

12 / 24 Die Fotos vom Rosenmontagsumzug in Uedem-Keppeln In Uedem-Keppeln haben die Jecken am Rosenmontag den Zug und den Karneval gefeiert. Foto: Anke Gellert-Helpenstein

13 / 24 Die Fotos vom Rosenmontagsumzug in Uedem-Keppeln In Uedem-Keppeln haben die Jecken am Rosenmontag den Zug und den Karneval gefeiert. Foto: Anke Gellert-Helpenstein

14 / 24 Die Fotos vom Rosenmontagsumzug in Uedem-Keppeln In Uedem-Keppeln haben die Jecken am Rosenmontag den Zug und den Karneval gefeiert. Foto: Anke Gellert-Helpenstein

15 / 24 Die Fotos vom Rosenmontagsumzug in Uedem-Keppeln In Uedem-Keppeln haben die Jecken am Rosenmontag den Zug und den Karneval gefeiert. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

16 / 24 Die Fotos vom Rosenmontagsumzug in Uedem-Keppeln In Uedem-Keppeln haben die Jecken am Rosenmontag den Zug und den Karneval gefeiert. Foto: Anke Gellert-Helpenstein

17 / 24 Die Fotos vom Rosenmontagsumzug in Uedem-Keppeln In Uedem-Keppeln haben die Jecken am Rosenmontag den Zug und den Karneval gefeiert. Foto: Anke Gellert-Helpenstein

18 / 24 Die Fotos vom Rosenmontagsumzug in Uedem-Keppeln In Uedem-Keppeln haben die Jecken am Rosenmontag den Zug und den Karneval gefeiert. Foto: Anke Gellert-Helpenstein

19 / 24 Die Fotos vom Rosenmontagsumzug in Uedem-Keppeln In Uedem-Keppeln haben die Jecken am Rosenmontag den Zug und den Karneval gefeiert. Foto: Anke Gellert-Helpenstein

20 / 24 Die Fotos vom Rosenmontagsumzug in Uedem-Keppeln In Uedem-Keppeln haben die Jecken am Rosenmontag den Zug und den Karneval gefeiert. Foto: Anke Gellert-Helpenstein

21 / 24 Die Fotos vom Rosenmontagsumzug in Uedem-Keppeln In Uedem-Keppeln haben die Jecken am Rosenmontag den Zug und den Karneval gefeiert. Foto: Anke Gellert-Helpenstein

22 / 24 Die Fotos vom Rosenmontagsumzug in Uedem-Keppeln In Uedem-Keppeln haben die Jecken am Rosenmontag den Zug und den Karneval gefeiert. Foto: Anke Gellert-Helpenstein

23 / 24 Die Fotos vom Rosenmontagsumzug in Uedem-Keppeln In Uedem-Keppeln haben die Jecken am Rosenmontag den Zug und den Karneval gefeiert. Foto: Anke Gellert-Helpenstein

24 / 24 Die Fotos vom Rosenmontagsumzug in Uedem-Keppeln In Uedem-Keppeln haben die Jecken am Rosenmontag den Zug und den Karneval gefeiert. Foto: Anke Gellert-Helpenstein

Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve 1 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

2 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

3 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

4 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

5 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

6 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

7 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

8 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

9 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

10 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

11 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

12 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

13 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

14 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

15 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

16 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

17 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

18 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

19 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

20 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

21 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

22 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

23 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

24 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

25 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

26 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

27 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

28 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

29 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

30 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

31 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

32 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

33 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

34 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

35 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

36 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

37 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

38 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

39 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

40 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

41 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

42 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

43 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

44 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

45 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

46 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

47 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

48 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

49 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

50 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

51 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

52 / 52 Die Bilder vom Rosenmontagszug in Kleve Trotz Regenwetters feierten am Rosenmontag viele Jecken den Karneval und den Zug durch die Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

So feierten die Menschen in Goch Rosenmontag 1 / 48 So feierten die Menschen in Goch Rosenmontag Bunt und friedlich: In Goch feierten am Rosenmontag 10.000 Menschen Karneval. Nach dem Wetter-Chaos konnte hier wie geplant gestartet werden. Foto: Niklas Preuten

2 / 48 So feierten die Menschen in Goch Rosenmontag Bunt und friedlich: In Goch feierten am Rosenmontag 10.000 Menschen Karneval. Nach dem Wetter-Chaos konnte hier wie geplant gestartet werden. Foto: NRZ

3 / 48 So feierten die Menschen in Goch Rosenmontag Bunt und friedlich: In Goch feierten am Rosenmontag 10.000 Menschen Karneval. Nach dem Wetter-Chaos konnte hier wie geplant gestartet werden. Foto: Niklas Preuten

4 / 48 So feierten die Menschen in Goch Rosenmontag Bunt und friedlich: In Goch feierten am Rosenmontag 10.000 Menschen Karneval. Nach dem Wetter-Chaos konnte hier wie geplant gestartet werden. Foto: Niklas Preuten

5 / 48 So feierten die Menschen in Goch Rosenmontag Bunt und friedlich: In Goch feierten am Rosenmontag 10.000 Menschen Karneval. Nach dem Wetter-Chaos konnte hier wie geplant gestartet werden. Foto: Niklas Preuten

6 / 48 So feierten die Menschen in Goch Rosenmontag Bunt und friedlich: In Goch feierten am Rosenmontag 10.000 Menschen Karneval. Nach dem Wetter-Chaos konnte hier wie geplant gestartet werden. Foto: Niklas Preuten

7 / 48 So feierten die Menschen in Goch Rosenmontag Bunt und friedlich: In Goch feierten am Rosenmontag 10.000 Menschen Karneval. Nach dem Wetter-Chaos konnte hier wie geplant gestartet werden. Foto: Niklas Preuten

8 / 48 So feierten die Menschen in Goch Rosenmontag Bunt und friedlich: In Goch feierten am Rosenmontag 10.000 Menschen Karneval. Nach dem Wetter-Chaos konnte hier wie geplant gestartet werden. Foto: Niklas Preuten

9 / 48 So feierten die Menschen in Goch Rosenmontag Bunt und friedlich: In Goch feierten am Rosenmontag 10.000 Menschen Karneval. Nach dem Wetter-Chaos konnte hier wie geplant gestartet werden. Foto: Niklas Preuten

10 / 48 So feierten die Menschen in Goch Rosenmontag Bunt und friedlich: In Goch feierten am Rosenmontag 10.000 Menschen Karneval. Nach dem Wetter-Chaos konnte hier wie geplant gestartet werden. Foto: Niklas Preuten

11 / 48 So feierten die Menschen in Goch Rosenmontag Bunt und friedlich: In Goch feierten am Rosenmontag 10.000 Menschen Karneval. Nach dem Wetter-Chaos konnte hier wie geplant gestartet werden. Foto: Niklas Preuten

12 / 48 So feierten die Menschen in Goch Rosenmontag Bunt und friedlich: In Goch feierten am Rosenmontag 10.000 Menschen Karneval. Nach dem Wetter-Chaos konnte hier wie geplant gestartet werden. Foto: Niklas Preuten

13 / 48 So feierten die Menschen in Goch Rosenmontag Bunt und friedlich: In Goch feierten am Rosenmontag 10.000 Menschen Karneval. Nach dem Wetter-Chaos konnte hier wie geplant gestartet werden. Foto: Niklas Preuten

14 / 48 So feierten die Menschen in Goch Rosenmontag Bunt und friedlich: In Goch feierten am Rosenmontag 10.000 Menschen Karneval. Nach dem Wetter-Chaos konnte hier wie geplant gestartet werden. Foto: Niklas Preuten

15 / 48 So feierten die Menschen in Goch Rosenmontag Bunt und friedlich: In Goch feierten am Rosenmontag 10.000 Menschen Karneval. Nach dem Wetter-Chaos konnte hier wie geplant gestartet werden. Foto: Niklas Preuten

16 / 48 So feierten die Menschen in Goch Rosenmontag Bunt und friedlich: In Goch feierten am Rosenmontag 10.000 Menschen Karneval. Nach dem Wetter-Chaos konnte hier wie geplant gestartet werden. Foto: Niklas Preuten

17 / 48 So feierten die Menschen in Goch Rosenmontag Bunt und friedlich: In Goch feierten am Rosenmontag 10.000 Menschen Karneval. Nach dem Wetter-Chaos konnte hier wie geplant gestartet werden. Foto: Niklas Preuten

18 / 48 So feierten die Menschen in Goch Rosenmontag Bunt und friedlich: In Goch feierten am Rosenmontag 10.000 Menschen Karneval. Nach dem Wetter-Chaos konnte hier wie geplant gestartet werden. Foto: Niklas Preuten

19 / 48 So feierten die Menschen in Goch Rosenmontag Bunt und friedlich: In Goch feierten am Rosenmontag 10.000 Menschen Karneval. Nach dem Wetter-Chaos konnte hier wie geplant gestartet werden. Foto: Niklas Preuten

20 / 48 So feierten die Menschen in Goch Rosenmontag Bunt und friedlich: In Goch feierten am Rosenmontag 10.000 Menschen Karneval. Nach dem Wetter-Chaos konnte hier wie geplant gestartet werden. Foto: Niklas Preuten

21 / 48 So feierten die Menschen in Goch Rosenmontag Bunt und friedlich: In Goch feierten am Rosenmontag 10.000 Menschen Karneval. Nach dem Wetter-Chaos konnte hier wie geplant gestartet werden. Foto: Niklas Preuten

22 / 48 So feierten die Menschen in Goch Rosenmontag Bunt und friedlich: In Goch feierten am Rosenmontag 10.000 Menschen Karneval. Nach dem Wetter-Chaos konnte hier wie geplant gestartet werden. Foto: Niklas Preuten

23 / 48 So feierten die Menschen in Goch Rosenmontag Bunt und friedlich: In Goch feierten am Rosenmontag 10.000 Menschen Karneval. Nach dem Wetter-Chaos konnte hier wie geplant gestartet werden. Foto: Niklas Preuten

24 / 48 So feierten die Menschen in Goch Rosenmontag Bunt und friedlich: In Goch feierten am Rosenmontag 10.000 Menschen Karneval. Nach dem Wetter-Chaos konnte hier wie geplant gestartet werden. Foto: Niklas Preuten

25 / 48 So feierten die Menschen in Goch Rosenmontag Bunt und friedlich: In Goch feierten am Rosenmontag 10.000 Menschen Karneval. Nach dem Wetter-Chaos konnte hier wie geplant gestartet werden. Foto: Niklas Preuten

26 / 48 So feierten die Menschen in Goch Rosenmontag Bunt und friedlich: In Goch feierten am Rosenmontag 10.000 Menschen Karneval. Nach dem Wetter-Chaos konnte hier wie geplant gestartet werden. Foto: Niklas Preuten

27 / 48 So feierten die Menschen in Goch Rosenmontag Bunt und friedlich: In Goch feierten am Rosenmontag 10.000 Menschen Karneval. Nach dem Wetter-Chaos konnte hier wie geplant gestartet werden. Foto: Niklas Preuten

28 / 48 So feierten die Menschen in Goch Rosenmontag Bunt und friedlich: In Goch feierten am Rosenmontag 10.000 Menschen Karneval. Nach dem Wetter-Chaos konnte hier wie geplant gestartet werden. Foto: Niklas Preuten

29 / 48 So feierten die Menschen in Goch Rosenmontag Bunt und friedlich: In Goch feierten am Rosenmontag 10.000 Menschen Karneval. Nach dem Wetter-Chaos konnte hier wie geplant gestartet werden. Foto: Niklas Preuten

30 / 48 So feierten die Menschen in Goch Rosenmontag Bunt und friedlich: In Goch feierten am Rosenmontag 10.000 Menschen Karneval. Nach dem Wetter-Chaos konnte hier wie geplant gestartet werden. Foto: Niklas Preuten

31 / 48 So feierten die Menschen in Goch Rosenmontag Bunt und friedlich: In Goch feierten am Rosenmontag 10.000 Menschen Karneval. Nach dem Wetter-Chaos konnte hier wie geplant gestartet werden. Foto: Niklas Preuten

32 / 48 So feierten die Menschen in Goch Rosenmontag Bunt und friedlich: In Goch feierten am Rosenmontag 10.000 Menschen Karneval. Nach dem Wetter-Chaos konnte hier wie geplant gestartet werden. Foto: Niklas Preuten

33 / 48 So feierten die Menschen in Goch Rosenmontag Bunt und friedlich: In Goch feierten am Rosenmontag 10.000 Menschen Karneval. Nach dem Wetter-Chaos konnte hier wie geplant gestartet werden. Foto: Niklas Preuten

34 / 48 So feierten die Menschen in Goch Rosenmontag Bunt und friedlich: In Goch feierten am Rosenmontag 10.000 Menschen Karneval. Nach dem Wetter-Chaos konnte hier wie geplant gestartet werden. Foto: Niklas Preuten

35 / 48 So feierten die Menschen in Goch Rosenmontag Bunt und friedlich: In Goch feierten am Rosenmontag 10.000 Menschen Karneval. Nach dem Wetter-Chaos konnte hier wie geplant gestartet werden. Foto: Niklas Preuten

36 / 48 So feierten die Menschen in Goch Rosenmontag Bunt und friedlich: In Goch feierten am Rosenmontag 10.000 Menschen Karneval. Nach dem Wetter-Chaos konnte hier wie geplant gestartet werden. Foto: Niklas Preuten

37 / 48 So feierten die Menschen in Goch Rosenmontag Bunt und friedlich: In Goch feierten am Rosenmontag 10.000 Menschen Karneval. Nach dem Wetter-Chaos konnte hier wie geplant gestartet werden. Foto: Niklas Preuten

38 / 48 So feierten die Menschen in Goch Rosenmontag Bunt und friedlich: In Goch feierten am Rosenmontag 10.000 Menschen Karneval. Nach dem Wetter-Chaos konnte hier wie geplant gestartet werden. Foto: Niklas Preuten

39 / 48 So feierten die Menschen in Goch Rosenmontag Bunt und friedlich: In Goch feierten am Rosenmontag 10.000 Menschen Karneval. Nach dem Wetter-Chaos konnte hier wie geplant gestartet werden. Foto: Niklas Preuten

40 / 48 So feierten die Menschen in Goch Rosenmontag Bunt und friedlich: In Goch feierten am Rosenmontag 10.000 Menschen Karneval. Nach dem Wetter-Chaos konnte hier wie geplant gestartet werden. Foto: Niklas Preuten

41 / 48 So feierten die Menschen in Goch Rosenmontag Bunt und friedlich: In Goch feierten am Rosenmontag 10.000 Menschen Karneval. Nach dem Wetter-Chaos konnte hier wie geplant gestartet werden. Foto: Niklas Preuten

42 / 48 So feierten die Menschen in Goch Rosenmontag Bunt und friedlich: In Goch feierten am Rosenmontag 10.000 Menschen Karneval. Nach dem Wetter-Chaos konnte hier wie geplant gestartet werden. Foto: Niklas Preuten

43 / 48 So feierten die Menschen in Goch Rosenmontag Bunt und friedlich: In Goch feierten am Rosenmontag 10.000 Menschen Karneval. Nach dem Wetter-Chaos konnte hier wie geplant gestartet werden. Foto: Niklas Preuten

44 / 48 So feierten die Menschen in Goch Rosenmontag Bunt und friedlich: In Goch feierten am Rosenmontag 10.000 Menschen Karneval. Nach dem Wetter-Chaos konnte hier wie geplant gestartet werden. Foto: Niklas Preuten

45 / 48 So feierten die Menschen in Goch Rosenmontag Bunt und friedlich: In Goch feierten am Rosenmontag 10.000 Menschen Karneval. Nach dem Wetter-Chaos konnte hier wie geplant gestartet werden. Foto: Niklas Preuten

46 / 48 So feierten die Menschen in Goch Rosenmontag Bunt und friedlich: In Goch feierten am Rosenmontag 10.000 Menschen Karneval. Nach dem Wetter-Chaos konnte hier wie geplant gestartet werden. Foto: Niklas Preuten

47 / 48 So feierten die Menschen in Goch Rosenmontag Bunt und friedlich: In Goch feierten am Rosenmontag 10.000 Menschen Karneval. Nach dem Wetter-Chaos konnte hier wie geplant gestartet werden. Foto: Niklas Preuten

48 / 48 So feierten die Menschen in Goch Rosenmontag Bunt und friedlich: In Goch feierten am Rosenmontag 10.000 Menschen Karneval. Nach dem Wetter-Chaos konnte hier wie geplant gestartet werden. Foto: Niklas Preuten

Alle Bilder zum Karneval am Niederrhein finden Sie hier.