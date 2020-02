Uedem: Im Bürgerhaus gehen auch die Narren ein und aus

Vor nunmehr fast 26 Jahren übernahm das Ehepaar Ulrike und Frank van Laak die Bewirtschaftung des Uedemer Bürgerhauses. Für beide kaum mehr vorstellbar, dass sie früher, bevor das Bürgerhaus ihr berufliches Ein und Alles wurde, in der närrischen Hochsession am liebsten die Flucht ergriffen hatten und verreisten. Aber das hat sich grundlegend geändert. Nicht nur, dass die beiden aus Uedems guter Stube in 26 Jahren einen angesehenen Gastronomiebetrieb formten – sie schätzen auch die närrischen Großveranstaltungen, die unter ihrem Dach ein gastfreundliches Zuhause gefunden haben.

„Hier freuen wir uns ganz besonders auf die Veranstaltungen mit den Kindern“, sagen die van Laaks. „Die Kleinen haben so viel Freude und Spaß an der Sitzung – das ist einfach herrlich.“ Gemeint ist damit die Abschlussveranstaltung für den Uedemer Karneval, nämlich der Veilchendienstag. Der gehört traditionell in Uedem ganz den Jungen und Mädchen. In diesem Jahr ist es der Dienstag, 25. Februar. Los geht es um 10.11 Uhr mit dem närrischen Lindwurm, der sich an der Feuerwehr, angeführt vom Elferrat der Fidelitas, sammelt und dann mit vielen kleinen Prinzessinnen und Prinzen und noch mehr Gefolge durch die Straßen zieht. Der nur aus der hoheitlichen Kutsche und Fußgruppen bestehende Lindwurm zieht bis zum Bürgerhaus, wo dann die heiß begehrte Kinderkarnevalssitzung stattfindet. Der Eintritt ist frei.

Närrischer Startschuss mit der Lebenshilfe-Sitzung

Aber der närrische Startschuss fällt für die van Laaks einiges früher – ebenfalls mit einer Veranstaltung, die das Herz der beiden Vollblutgastwirte höher schlagen lässt: Am Samstag, 8. Februar, ab 14.49 Uhr feiert die Lebenshilfe dort eine kurzweilige Karnevalssitzung mit vielen närrischen Stargästen für Menschen mit und ohne Behinderungen.

Am Sonntag, 16. Februar, um 14.11 Uhr geht es weiter mit dem Karnevalskaffee im Bürgerhaus Uedem, eine Nachmittagsveranstaltung mit einem dreistündigen Programm. Dann werden auch die Kinderprinzenpaare der Uedemer Kindergärten vorgestellt. Begleitet werden diese vom Kinderelferrat der KKG Fidelitas Uedem.

Der Sitzungskarneval ist kleiner geworden

„Der Sitzungskarneval an sich ist sehr viel weniger geworden“, sagt Ulrike van Laak. „Fidelitas hatte mal mehrere Sitzungen hier bei uns, jetzt gibt’s nur noch eine große.“ Das ist im Uedemer Ortsteil Keppeln noch ganz anders. Dort steigen gleich mehrere Sitzungen der Karnevalsgesellschaft Queekespiere und verwandeln die Keppelner Bürgerbegegnungsstätte „Zur Dorfschule“ in die Narrenhochburg der Queeken. Auch der Rosenmontagszug in Keppeln erfreut sich nach wie vor größter Beliebtheit – und auch danach lässt es sich in und vor der Dorfschule prächtig feiern.

Doch zurück zur Uedemer Kappensitzung der Fidelitas: Die steigt am Samstag, 22. Februar, ab 19.11 Uhr im Bürgerhaus Uedem. Aber ganz gleich, ob es eine Sitzung ist oder eine ganze Reihe: Die Karnevalisten der Fidelitas und auch das Team um Ulrike und Frank van Laak schmücken ihr Bürgerhaus im Herzen Uedems entsprechend prächtig.