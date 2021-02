Uedem: SPD will Vereine bei ihrer Arbeit unterstützen

Uedem. Die SPD Uedem will eine neue Stelle in der Verwaltung schaffen. Sie soll Vereine in ihrem ehrenamtlichen Engagement unterstützen.

Das Uedemer Gemeindeleben ist nach Überzeugung der SPD stark abhängig von der ehrenamtlichen Arbeit in den Vereinen und Organisationen. Wie schwierig es für diese ist, größere Veranstaltungen auf die Beine zu stellen, zeigt sich schon daran, dass zum Beispiel der Volkslauf und das Brunnenfest nicht mehr stattfinden können. Hier will die SPD gegensteuern. „Wir beantragen die Schaffung einer neuen Stelle in der Verwaltung“, erläutert Fraktionschef Jörg Lorenz. „Hier sollen die Vereine Unterstützung für ihre Pläne bekommen.“

Die SPD wendet sich außerdem gegen den Vorschlag der Verwaltung, im Fall ausbleibender Zuschüsse ein neues Fahrzeug mit Verbrennungsmotor für den Bauhof zu beschaffen, sondern stattdessen die Mehrkosten eines E-Autos in Kauf zu nehmen. „Hier muss die Gemeinde ihrem Vorbildcharakter gerecht werden“, findet die SPD. Schließlich gehöre Umweltfreundlichkeit zu den beschlossenen strategischen Zielen. „Dies gilt auch für die Familienfreundlichkeit“, so Lorenz zum dritten SPD-Antrag. „Wir wollen, dass in allen Ortsteilen Spielplätze so ausgebaut werden, dass auch für Kleinkinder unter drei Jahren Spielmöglichkeiten bestehen.“ Dazu soll die Verwaltung einen Ausbauplan vorlegen, der später im Internetauftritt die Angebote darstellt.