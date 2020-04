Uedemer Gärtnerei startete einen Blumen Drive-In

Die weltweite Pandemie hinterlässt auch in Kreis Klever Betrieben ihre Spuren. Absatzmärkte brechen zusammen, Geschäfte sind geschlossen, Arbeitnehmer bangen um ihre Jobs, Betriebe können ihre Produkte nur noch teilweise verkaufen. Da sind Ideen gefragt.

Die Blumen sollen nicht in der Mülltonne landen

Der Uedemer Gartenbaubetrieb K. & A. Ringlstetter blieb auf einigen Paletten voller schön blühender Violen sitzen. „Uns erschien es nicht sinnvoll, sie weg zu schmeißen. Denn wir produzieren als Gartenbaubetrieb ja keine Pflanzen, um sie dann zu vernichten“, erklärt Kurt Ringlstetter im Gespräch mit der NRZ. Gemeinsam mit seiner Frau Anne beschloss er daher, einen Blumen Drive-In zu starten. Und der läuft seit der vergangenen Woche viel versprechend. „Reich können wir damit nicht werden“, gibt Ringlstetter zu, „aber es gibt auch uns ein gutes Gefühl. Zumal viele Kunden uns über Facebook ihre damit bestückten Beete und Blumentöpfe zeigen.“

Horn- und Duftveilchen für drei Euro je Palette

Mit dem Auto können Blumenfans an der Tönisstraße 44 in Uedem bis zu den Palettenwagen, die vor den Gewächshäusern stehen, vorfahren. Eine sehenswerte Vielfalt an vor Frühling strotzenden Horn- und Duftveilchen können hier pro Palette für drei Euro eingepackt und mitgenommen werden. Es gilt: Vertrauen gegen Vertrauen. Das Geld wird in eine auf dem Tisch befestigte Geldkassette eingeworfen. „Daran halten sich bislang alle. Das ist ein schönes Gefühl. Am Ende des Tages können wir ja kontrollieren, wie viele Paletten weg gingen und wieviel Geld in der Kassette steckt.“ Fazit: Die Uedemer sind ehrliche Menschen.

Leuchtende Blumen sind jetzt ein Muss für die Seele

So hilft der Blumen Drive In aus Uedem zumindest vorübergehend den Menschen zu Frühlingsgefühlen. Denn die Farbe wirkt sich positiv auf die Gemütslage aus. „Das brauche ich jetzt einfach“, verrät eine Kundin, die sich gleich mit vier Paletten eindeckt. „Der Alltag in der sozialen Isolation ist für mich schon reichlich trist. Da sind die leuchtenden Farben ein ‚must have‘. Eben genau das Richtige.“ Ein anderer Einkäufer gesteht, dass ihm das gefahrlose Einkaufen am Outdoorstand besonders zusagt. „Ich bin erst aus dem Wagen gestiegen, als hier keiner mehr war. Dann konnte ich ohne Angst vor Nähe fremder Menschen, und damit ohne Angst vor Ansteckung, aus dem Wagen steigen, die Blumen aussuchen, das Geld einwerfen und wieder weg fahren. So muss das heute sein.“.