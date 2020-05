Umfrage: Darum leben die Klever so gerne in ihrer Stadt

Kleve. Beim NRZ-Bürgerbarometer schnitt Kleve besonders gut ab. Wir wollten auch von den Menschen auf der Straße wissen, was sie an ihrer Stadt lieben.

Die Klever mögen ihre Stadt. Im NRZ-Bürgerbarometer gab es die besten Zufriedenheitswerte am Niederrhein. Selbst die Düsseldorfer haben nicht so viel Lob und Wertschätzung für ihre Stadt übrig wie die Klever.

Aber wie sang Herbert Grönemeyer: „Wer wohnt schon in Düsseldorf...?“ Die NRZ wollte wissen, warum die Klever so gerne in ihrer Stadt leben. Wir gingen auf die Straße und fragten in der Einkaufsstraße spontan nach:

Uwe Fröhlich, 74 Jahre

„Ich lebe seit 20 Jahren in Kleve und das sehr gerne. Die Stadt ist lebenswert, weil hier alles sehr nah ist. Ich kann vieles zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen und auch die Niederlande sind nicht weit entfernt. Die Natur gefällt mir hier: Der Rhein ist sehr nah und mit dem Reichswald hat man ein schönes Erholungsgebiet in der Nähe. Zudem schätze ich auch das kulturelle Angebot in der Stadt: die Museen, das Theater und die Hochschule Rhein-Waal. Das Programm in der Stadthalle ist auch sehr gut.“

Michaela Nachtigal, 19 Jahre

„Ich lebe vor allem gerne in Kleve, weil meine Familie und meine Freunde hier sind. Aber ich finde auch die Gegend rund um die Stadt sehr schön. Man lebt relativ ländlich und trotzdem ist man in der Stadt sehr gut angebunden. Aber man hat viel mehr Ruhe, als wenn man in einer Großstadt leben würde. Mir gefällt vor allem der Forstgarten sehr gut, besonders wenn er mit Blumen bestückt ist. Das sieht wirklich sehr schön aus.“

Franziska Verhoeven, 20 Jahre

„Ich lebe gerne in Kleve, weil man durch die Hochschule Rhein-Waal eine große Nähe zu verschiedenen Kulturen hat und auch die Niederlande sind von hier aus sehr nah. Außerdem kann man gut zum Laufen oder Spazierengehen raus in die Natur – oder auch Radfahren. Man kennt sich hier in Kleve und das macht die Stadt aus. Was etwas fehlt, sind Locations zum Ausgehen und Party machen für jüngere Menschen.“

Klaus Fischer, 57 Jahre

„Ich arbeite seit gut 40 Jahren in Kleve und es gefällt mir hier sehr gut. Ich lebe sehr gerne in der Umgebung hier, weil ich die besondere Atmosphäre in einer etwas kleineren Stadt mehr mag, als das Großstadtleben. Ansonsten finde ich es sehr gut, das man in Kleve und Umgebung viel mit dem Rad unterwegs sein kann. Das nutze ich gerne aus und fahre bei gutem Wetter auch mal mit dem Fahrrad zur Arbeit.“

