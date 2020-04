In Goch wurden Hühner und Enten gestohlen. Hier ein Symbolfoto.

Diebstahl Und das vor Ostern: Hühner und Enten in Goch gestohlen

Goch. An der Pfalzdorfer Straße in Goch wurden drei Haushühner und zwei Laufenten gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Tierische Beute machten unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (2. April) in Goch: Aus einem Hühnerstall an der Pfalzdorfer Straße entwendeten die Diebe drei Haushühner sowie je eine braune und eine weiße Laufente.

Anschließend flüchteten sie über den Garten in unbekannte Richtung. Laut der Besitzerin waren die Tiere sehr zutraulich. Hinweise zu ihrem Verbleib oder zu verdächtigen Personen bitte an die Polizei Goch unter der Nummer 02823 1080.