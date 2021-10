VHS-Projekt liefert Big Band–Sound im Gocher Kastell

Brass and More ist in Goch zu hören.

Goch. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des VHS - Bandprojektes „Brass and More“ stehen im Gocher Kastell auf der Bühne.

Big Band–Sound im Gocher Kastell: Am morgigen Freitag, 8. Oktober, 18 Uhr, stehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des VHS - Bandprojektes „Brass and More“ auf der Bühne. Sie spielen bekannte Big-Band-Arrangements aus Rock, Pop und Filmmusik, von gefühlvoller Ballade bis zu dem Ohrwurm „We will rock you“. Die Veranstaltung ist eine Co-Produktion von Kultourbühne Goch und der VHS Goch. Der Eintritt ist frei, es gelten die aktuellen Corona-Regelungen.

Seinen Ursprung hat Brass and More im vergangenen Jahr. Martha Seuken, Musiklehrerin der Niers-Kendel-Schule, erhielt vom Bundesmusikverband Chor und Orchester Mittel für ein Projekt „Musik vor Ort“. Bereits als Abschluss dieses Projektes war ein Konzert in Zusammenarbeit mit der Kultourbühne vorgesehen, das jedoch coronabedingt nicht stattfinden konnte. Der Werkstattkurs Brass and More setzt das Projekt fort und jetzt kann es auch endlich ein Konzert der Teilnehmerinnen und Teilnehmer geben. 25 Musiker stehen auf der Kastell-Bühne und präsentieren die Ergebnisse des Projektjahres.

