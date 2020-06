Volksbank Kleverland erwartet keine großen Ausfälle

Kreis Kleve. Voba-Chef Frank Ruffing sieht in Kleve einen starken Einzelhandel und auch das Immobiliengeschäft laufe nach wie vor sehr gut.

Volksbankchef Frank Ruffing geht davon aus, dass die Wirtschaft im Kreis Kleve zwar massiv unter der Corona-Pandemie zu leiden habe, aber viele Unternehmen werden die derzeitige Krise auch überstehen. Aus seiner Sicht werde es keine gravierenden dauerhaften Folgend geben: „Die Unternehmen, die vor der Krise schlecht waren, werden sicherlich keine Verbesserung erzielen“, sagt Ruffing im Gespräch mit der NRZ. Gleichwohl erwarte er auch keine größeren Ausfälle in den Büchern.

Einzelhandel stehe gut da

Gerade der Klever Einzelhandel sei besonders stark aufgestellt. Mit einer Zentralitätskennziffer von 170 habe man ein gutes Polster. Viele Menschen kämen in die Stadt zum Shoppen. Gerade die Niederländer würden für gute Umsätze sorgen und dies werde auch in Zukunft wieder so sein. „Die Einschläge werden in Kleve nicht so gravierend sein, wie es der Einzelhandelsverband erwartet“, sagte Frank Ruffing. Der Einzelhandelsverband geht davon aus, dass bei einem Fortschreiten der Krise jedes zweite inhabergeführte Einzelhandelsgeschäft aufgeben müsse.

Frank Ruffing, Vorstand der Volksbank Kleverland. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Die Volksbank Kleverland sei in den vergangenen Wochen zu jederzeit für die Kunden erreichbar gewesen. In allen Filialen habe eine Beratung stattgefunden, der Service sei nicht eingeschränkt worden. Auch habe man keine Kurzarbeit eingeführt oder den Service eingeschränkt. Die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass die Banken wichtig sind: „Wir sind jetzt Teil der Lösung und nicht Teil des Problems“, sagte Ruffing mit Blick auf die Finanzkrise von 2009. Allerdings hätten die Volksbanken auch 2009 schon zur Stärkung des Bankensektors beigetragen, im Gegensatz zu anderen Instituten.

Verstärktes Interesse am Immobilienmarkt

Aufgrund der anhaltend niedrigen Zinsentwicklung setzt die Volksbank Kleverland verstärkt auf das Immobiliengeschäft. Sowohl in Kleve gebe es nach wie vor Bedarf an Wohnraum als auch im gesamten Kreis. Die Bevölkerungsprognosen seien nach wie vor positiv. Ruffing sieht gerade für den geförderten Wohnungsbau eine große Rolle im Kreis Kleve. Auf dem Mietmarkt gebe es derzeit kaum ein Angebot für Doppelhaushälften oder Einfamilienhäuser. „Das ist fast ausgeschlossen. Die Rendite passt nicht zum Mietpreis“, so Ruffing.

Die Bank streckt auch die Fühler auch in die Ballungszentren von Düsseldorf und Köln aus, wo auf dem Immobilienmarkt höhere Renditen zu erzielen sind. Die Volksbank Kleverland engagiere sich auf dem Wohn- und Geschäftsimmobilienmarkt. Verstärkt gehe es auch um die Themen Vermietung und Verpachtung. Man sei gewillt, in Erneuerbare Energien zu investieren, etwa in Solarparks oder Windenergieparks. Das Risiko sei breit gestreut, so Ruffing.