Vor lauter Zahlen das Wesentliche nicht mehr sehen

So kurios es sich auch anhören mag: Trotz all der Zahlen, die der Kreis Kleve über das Coronavirus erhebt, kann das zuständige Gesundheitsamt nicht sagen, wie viele Corona-Infizierte es aktuell in den einzelnen Kommunen gibt.

Ja, Sie haben richtig gelesen: Auf Kreisebene gibt es zwar einen Wust an Daten für Infizierte, Genesene, Kontaktpersonen, Verstorbene und Menschen in Quarantäne, aber ein aktuelles Lagebild für die kreisangehörigen Kommunen wird daraus nicht erstellt. Auf NRZ-Anfrage teilte die Sprecherin des Kreises Kleve mit, dass eine Auswertung sehr aufwendig sei und ständig beibehalten werden müsse. Die einzelnen Kommunen würden aber wissen, wie viele Menschen aktuell infiziert sind.

Wie soll man ein Lagebild erstellen, wenn man die aktuelle Situation nicht kennt?

Was heißt das? Sieht der Kreis Kleve in der Coronapandemie vor lauter Zahlen das Wesentliche nicht mehr? Befindet man sich in einem statistischen Blindflug? Wie kann man ein Lagebild erstellen oder zu einer Risikoeinschätzung für den Kreis kommen, wenn man nicht sagen kann, wie sich die aktuelle Situation in den Kommunen darstellt?

Auch in den Rathäuser muss gesucht werden. Kleves Bürgermeisterin Sonja Northing hat auf NRZ-Nachfrage die Listen durchgesehen. In der Kreisstadt gab es am Mittwoch, 29. April, 22 Corona-Infizierte (0,04 Prozent der Gesamtbevölkerung). Der Kreis weist für Kleve nur eine Gesamtzahl von 64 aus. In Bedburg-Hau kann Bürgermeister Peter Driessen überhaupt nicht sagen, wie viele Corona-Infizierte sich in seiner Gemeinde befinden: „Wir verlassen uns da auf den Kreis Kleve.“ Wie viele Infizierte gibt es aktuell in Goch oder Kleve – im Rathaus Bedburg-Hau weiß man das schon nicht mehr.

Zahlen des Kreises sind mitunter belanglos

Diese Intransparenz ist unfassbar. Der Kreis verschickt täglich zig Zahlen, die mitunter belanglos sind. Wer kann etwas mit einer Gesamtzahl der Influenza-Infizierten und Genesenen anfangen, die für sechs Wochen dargestellt wird? Wichtig wäre es doch zu wissen, wie viele Fälle es aktuell in den Kommunen gibt. Wie stark sind die Zuwächse und Abgänge? Die NRZ rechnet daher die Zahlen des Kreises um, damit sie halbwegs einen Sinn ergeben. Übrigens: Im Kreis Wesel teilt man die aktuellen Zahlen auf Städteebene mit.

Auch ein regionaler Reproduktionsfaktor wäre sinnvoll. In der NRZ rechnete Professor Alkas vor, dass dieser R-Faktor im Kreis bei 1,2 liegt anstatt bei 0,7. Mit besseren Zahlen könnte man diese Krise auch besser managen.