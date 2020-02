Turnverein Vorsitzender gesucht: TV Goch steckt in „echter Krise“

Goch. Bis zur Mitgliederversammlung am 20. März muss sich beim TV Goch ein neuer Vorsitzender finden – sonst droht dem Verein das Aus.

Einem der größten Vereine der Stadt droht nach 137 Jahren im schlimmsten Fall die Auflösung: Der rund 1000 Mitglieder zählende Turnverein Goch sucht händeringend ein neues Führungsduo und hat mit der Mitgliederversammlung am Freitag, 20. März, im Hotel Litjes, Pfalzdorfer Straße 2, ein Ultimatum gesetzt, wie Geschäftsführer Michael Wilde erklärt: „Die Situation ist ganz schlimm, wir müssen unbedingt an diesem Tag einen neuen Vorsitzenden finden.“

Die Gründe nennt Wilde in der Einladung an die Mitglieder: Weder der 1. Vorsitzende Peer Hilberath noch dessen Stellvertreter Alfred Ludig stehen für eine Wiederwahl bereit. „Schon bei der letzten Mitgliederversammlung haben wir Peer Hilberath dazu überredet, nochmals für das Amt zur Verfügung zu stehen.“ Der noch amtierende Vorsitzende hatte bereits vor einem Jahr aus Altersgründen erklärt, nicht wieder für den Vorsitz kandidieren zu wollen. „Das ist nur verständlich, denn Peer Hilberath hat den Vorsitz seit 29 Jahren inne und ist seit über 40 Jahren Mitglied im Verein“, sagt Wilde.

Alle Mitglieder wurden angeschrieben

Lediglich ein weiteres Jahr wollte Hilberath das Amt des Vorsitzenden bekleiden, um dem Verein die nötige Zeit zu geben, die Nachfolge zu regeln. „Im vergangenen September hatten wir sogar einen potenziellen Kandidaten in Aussicht, doch der musste uns in diesem Jahr erklären, dass er aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung steht“, bedauert der Geschäftsführer. Darüber hinaus erklärte auch der 2. Vorsitzende Alfred Ludig, aus gesundheitlichen Gründen seinen Rückzug.

Ein Dilemma für den Verein, wie Michael Wilde erläutert: „Wir haben alle unsere Mitglieder angeschrieben, doch bis heute hat sich keiner dafür ausgesprochen, sich am 20. März zur Wahl zu stellen.“ Der Verein stecke in einer echten Krise, so Wilde. Denn sollte er keinen Vorsitzenden wählen können, müsste er dies dem Registergericht melden und die Vakanz im Vereinsregister eintragen lassen. „Und das wäre der Super-Gau des TV Goch“, meint Michael Wilde.

Not-Vorstand oder Auflösung

Das Amtsgericht könne nämlich in diesem Fall bis zur Behebung des Mangels einen Not-Vorstand installieren. Was die Sache für den Geschäftsführer nicht leichter macht: Diesem Not-Vorstand dürfen Mitglieder angehören, die weder die Örtlichkeiten noch den Charakter des Vereins kennen. „Unter Umständen könnten Wildfremde in Entscheidungsprozesse eingreifen, die dem Verein auf Dauer nicht gut tun“, sagt Wilde. Sollte das Amtsgericht keinen Not-Vorstand installieren können, würden Liquidatoren bestellt, und die Auflösung des TV Goch wäre besiegelt.

Michael Wilde hofft, dass sich bis zum 20. März doch noch jemand für den Vorsitz findet: „Die Vorstandsarbeit ist überschaubar, es ist nichts zu erledigen, was nicht machbar ist.“ Die Abteilungen arbeiteten allesamt autonom, der Verein selbst stehe auf gesunden Füßen ohne Verbindlichkeiten. Wilde: „Es dürfen sich auch gerne fremde Bewerber von auswärts melden, wir arbeiten diese gerne in den Verein ein.“