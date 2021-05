Weeze: 46-Jähriger fuhr angetrunken und ohne Führerschein

Weeze. Angetrunken hat die Polizei in Weeze einen Mann aus dem Verkehr gezogen. Der 46-Jährige hatte auch keinen Führerschein – Strafanzeige.

Angetrunken und ohne Führerschein hat die Polizei am Montag, 3. Mai, in Weeze einen Mann aus dem Verkehr gezogen. Der 46-Jährige fiel den Beamten gegen 23.55 Uhr auf, als er am Willy-Brandt-Ring das Rotlicht der Ampel ignorierte und über die Kevelaerer Straße auf das Tankstellengelände fuhr.

Bei der Kontrolle fiel den Beamten der Alkoholgeruch auf, zudem konnte der 46-Jährige keinen Führerschein vorweisen. Der Weezer wurde zur Blutprobe mit zur Polizeiwache genommen, wo dann auch eine Strafanzeige gefertigt wurde. Der Halter des VW Golf hatte dem 46-Jährigen sein Auto in guter Absicht geliehen, damit der zur Arbeit fahren könne. Dass der Mann keinen Führerschein hatte, wusste er nicht.

