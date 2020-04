Weeze: Angetrunkener Autofahrer verletzte sich schwer

Weeze. Bei einem Unfall in Weeze verletze sich ein 31-jähriger Autofahrer schwer. Er hatte vermutlich keinen Führerschein.

Schwer verletzte sich ein Autofahrer, der vermutlich gar keinen Führerschein besaß, bei einem Unfall in Weeze. Am Freitag, 17. April, gegen 21.05 Uhr fuhr der 31-Jährige aus Kevelaer mit seinem PKW-Honda auf der Wember Straße in Richtung Niederlande.

Offensichtlich nahm er den Kreisverkehr „Lieven Heer“ (Wember Straße/Auf der Schanz) zu spät wahr, überfuhr diesen, kam von der Straße ab und landete im Straßengraben. Der offensichtlich alkoholisierte Fahrer wurde hierbei schwer verletzt und mit einem Krankenwagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zur Beweissicherung wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Auch ist der Fahrer nach bisherigen Feststellungen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.