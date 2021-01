Weeze: Mann (42) auf dem Cyriakusplatz angegriffen

Die Silvesternacht in Weeze war doch nicht so friedlich: Am Cyriakusplatz wurde ein Mann angegriffen, ein Mülleimer durch Böller beschädigt.

Weeze Die Silvesternacht in Weeze war nicht friedlich: Am Cyriakusplatz wurde ein Mann angegriffen, ein Mülleimer durch Böller beschädigt.

Die Silvesternacht in Weeze war doch nicht so friedlich: Gegen 1.30 Uhr kam es zu einem Übergriff auf einen Mann aus Weeze. Der 42-Jährige war zu Fuß unterwegs und traf am Cyriakusplatz auf eine Gruppe von circa sechs jungen Männern, die den Weezer scheinbar grundlos anpöbelten und umringten, wie die Polizei erst jetzt berichtete. Im Zuge dessen gingen die Männer den 42-Jährigen auch körperlich an. Der Weezer wurde bei dem Übergriff leicht verletzt. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

https://www.nrz.de/staedte/kleve-und-umland/

Bei den Tätern handelt es sich um junge Männer im Alter von 17-18 Jahren. Alle waren zwischen 175 cm und 195 cm groß und sprachen Deutsch mit Akzent.

Am Cyriakusplatz kam es gegen Mitternacht außerdem zur Beschädigung eines Mülleimers durch Feuerwerkskörper und zur Sachbeschädigung an einem Poller. Nach Zeugenangaben handelte es sich bei den Tätern in diesem Fall ebenfalls um eine Gruppe von jungen Männern. Ob es sich in beiden Fällen um die gleichen Täter handelt ist bislang jedoch unklar. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter Tel. 02823/1080 entgegen.