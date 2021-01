Weeze: Unbekannte Täter brechen in Büro eines Pfarrheims ein

Unbekannte sind in ein Pfarrheim in Weeze eingebrochen.

Weeze Unbekannte sind am Freitagabend in das Büro eines Pfarrheims in Weeze eingebrochen. Als der Pfarrer das Gebäude betrat, flüchteten sie.

Unbekannte Täter drangen am Freitag zwischen 20 und 20.40 Uhr durch eine rückwärtige Terrassentür in das am Kirchplatz in Weeze gelegene Pfarrheim ein. Im Büro durchsuchten sie Schränke und Schubladen und stellten eine kleinen Tresor zum Abtransport bereit.

Polizei bittet um Hinweise

Der zuständige Pfarrer betrat jedoch das Gebäude und störte die Täter, die daraufhin in unbekannte Richtung flüchteten. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Goch entgegen unter der Telefonnummer 02823/1080.