Kleve: Wertstoffhof bleibt wohl vorerst begrenzt geöffnet

Am Wertstoffhof der Städtischen Umweltbetriebe Kleve (USK) an der Briener Straße/Wilhelm-Sinsteden-Straße können Privatleute aus Kleve und Kranenburg noch bis 18. April nach namentlicher Voranmeldung Abfall abliefern. „Innerhalb von zwei Tagen waren alle Termine vergeben“, sagt USK-Chef Karsten Koppetsch auf NRZ-Anfrage. Er geht davon aus, dass auch nach dem 19. April, dem Stichtag für weitere Lockerungen in der Corona-Krise, die Terminvergabe mit Ausweiskontrolle vorerst beibehalten wird.

Das Kontaktverbot wegen der Coronapandemie führte offenbar dazu, dass viele Bürger ihre Keller und Gartenschuppen entrümpelten. Koppetsch: „Ich glaube wirklich, sobald wir wieder normal öffnen, brauchen wir verkehrslenkende Maßnahmen.“