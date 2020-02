Yoga-Lehrerin in der JVA Kleve

Kleve. Maria Peters macht mit den Inhaftierten in der JVA Kleve den Sonnengruß und herabschauenden Hund. Es lenkt ab und passt zur Wertevermittlung.

Maria Peters macht den Sonnengruß. Die zierliche ältere Frau aus Materborn, nicht größer als 1,60 Meter, dirigiert. Laut, deutlich, schnell und bestimmend: „Hände vorm Herz, einatmen, Arme strecken, ausatmen, volle Vorbeuge, einatmen, halbe Vorbeuge, ausatmen, volle Vorbeuge, einatmen, rechtes Bein nach hinten, ausatmen, linkes Bein dazu. In den herabschauenden Hund. Einatmen, Liegestütz, ausatmen, ablegen, einatmen. Sanfte Kobra, ausatmen. Herabschauender Hund, einatmen. Rechtes Bein nach vorn, ausatmen, linkes Bein dazu, einatmen, halbe Vorbeuge, ausatmen, volle Vorbeuge, einatmen, Arme strecken. Das Ganze von vorn.“

Maria Peters, die ihr Alter hier nicht lesen möchte, macht die Reihenfolge der zwölf Yoga-Übungen vor, sie beobachtet, sie korrigiert. Ihre Schüler sind an diesem Nachmittag acht Männer. Sie alle sitzen in der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Kleve ein. Viel zu melden haben die Häftlinge bei der resoluten Dame nicht. Dafür bekommen sie Bewegung, Werte und Ruhe vermittelt.

Maria Peters ist seit 25 Jahren Yoga-Lehrerin. Ihre Ausbildung hat sie nach ihrem eigentlichen Berufsleben bei der Maizena – ein Unternehmen, das auf die Herstellung stärkehaltiger Lebensmittel aus Getreide spezialisiert war – in Düsseldorf absolviert. „Ich wollte etwas für mich tun und nicht einfach nur noch in den Tag hinein leben“, sagt Peters. Das sei Gift für jeden Menschen. Also fuhr sie nach Düsseldorf, dreieinhalb Jahre lang.

Yoga-Anfänge im Keller der Lutherschule. Männer waren tabu.

„Es gefiel mir“, sagt Peters heute und bot damals schon die ersten Kurse in der Volkshochschule in Kleve an. Sie erinnert sich noch ganz genau: „Im Keller der Lutherschule. Männer waren tabu.“ Kein Wunder, zu dieser Zeit war Yoga nicht nur in Kleve ein Fremdwort, waren die geistigen und körperlichen Übungen noch nicht bekannt.

Heute ist Yoga eine Trendsportart in Deutschland. 2014 praktizierten 2,6 Millionen Deutsche Yoga. Das belegen Zahlen des Berufsverbandes der Yoga-Lehrenden. 2018 waren es schon 3,4 Millionen Menschen. Und immerhin 11,3 Millionen Menschen haben Erfahrung damit.

Mehr als eine Erfahrung sind die Stunden in der JVA Kleve. Seit 18 Jahren gibt Maria Peters dort Kurse. Jeden Donnerstag, eineinhalb Stunden lang.

Durch die Yoga-Übungen bauen die Gefangenen ihre Aggressionen ab

Wer da vor ihr steht, das weiß sie nicht, will sie auch nicht wissen. „Ich arbeite mit den Menschen auf Augenhöhe“, sagt Peters. Noch viel wichtiger: „Sie nimmt den Dampf raus“, wie Anstaltsleiter Udo Gansweidt so schön beschreibt. Sprecher Jörg Neyenhuys ergänzt: „Durch die Yoga-Übungen bauen die Gefangenen ihre Aggressionen ab, kehren ein. Sie passen wunderbar ins Konzept unserer Wertevermittlung.“ Und so seien die Kurse, die nach Angaben von Peters ein strammes Programm haben, ausgebucht. „Es gibt lange Wartelisten“, sagt Neyenhuys.

Einer, der schon lange Yoga in der JVA bei Maria Peters macht, ist Nikolai: „Es macht mir Spaß, lenkt mich ab, danach fühle ich mich gut.“ In einer Woche wird er entlassen, will „draußen“, wie er sagt, Kraftsport machen. „Damit ich keine Scheiße mehr baue.

Nach Angaben des Berufsverbandes der Yoga-Lehrenden (BDY) ist Yoga mehr als körperliche Bewegung. Yoga sei ein ganzheitlicher Übungsweg, der alle Dimensionen menschlichen Seins umfasse und verbinde. Der Begriff „Yoga“ kommt aus dem Sanskrit und kann mit „Verbindung“ oder „Einheit“ übersetzt werden. Die Ursprünge fußen auf einer altindischen Weisheits- und Lebenslehre.“