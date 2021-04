Zwei Brände in Weeze und Uedem beschäftigen die Kripo

Goch. Die Kripo Goch ermittelt nach zwei Bränden in Weeze und Uedem: In Uedem brannte eine Hecke, in Weeze ein kleines Waldstück.

Die Kripo Goch sucht Zeugen zu zwei Bränden, zu denen es am Mittwochabend und Donnerstagmorgen in Weeze und Uedem gekommen ist.

Auf dem Gelände des Flughafens, an der Straße Euregio-Park, hat sich Mittwochabend, 28. April, ein Waldbrand entwickelt. Ein Zeuge beobachtete, wie eine unbekannte männliche Person in der Nähe Alkohol trank und dann eine Zigarette wegwarf. Durch das Feuer entstand ein Flurschaden in einem etwa 150 Quadratmeter großem Waldstück. Die Feuerwehr konnte den Brandlöschen.

Ein Heckenbrand entwickelte sich wiederum am frühen Donnerstagmorgen, 29. April, am Fichtenweg. Eine Zeugin bemerkte das Feuer gegen 4.15 Uhr. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand der Thuja-Hecke, die den Garten eines Wohnhauses einfriedet. Zu einem Gebäudeschaden kam es nicht. Die Brandursache ist bislang unklar.

Zu beiden Sachverhalten sucht die in beiden Fällen zuständige Kripo Goch jetzt Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zu der männlichen Person machen, die in Weeze die Zigarette wegwarf? Und zum zweiten Brand: Wer hat etwas am Fichtenweg in Uedem beobachtet?

Hinweise an die Kripo Goch unter der Rufnummer 02823/1080.