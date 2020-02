Kleve/Goch. Unbekannte brachten an zwei Geldautomaten der Postbank in Kleve und Goch Aufsätze an. Ob ein Schaden entstanden ist, steht noch nicht fest.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei manipulierte Geldautomaten in Kleve und Goch

Zwei Fälle von Geldautomatenmanipulationen beschäftigen derzeit die Kripo in Kleve und Goch. Bereits am Freitag, 31. Januar, hatte ein 23 Jahre alter Mann aus Kranenburg gegen 9.40 Uhr festgestellt, dass Unbekannte an dem Automaten der Postbank am Klever Bahnhof offenbar ein Vorsatzgerät installiert hatten. Ein Mitarbeiter der Deutschen Post hatte bei der täglichen Routineüberprüfung um 7.30 Uhr noch keine Veränderungen festgestellt. Das teilte die Polizei nun mit.

Blende als Beweismittel sichergestellt

Ebenfalls am Freitagabend, 31. Januar, wollte ein 27-jähriger Gocher gegen 19.15 Uhr am Geldautomaten der Postbank auf der Brückenstraße in Goch Geld abheben. Dabei bemerkte auch er, dass Unbekannte einen Aufsatz dort angebracht hatten. Die Polizei hat die Blende als Beweismittel sichergestellt. Bisher ist nicht bekannt, ob ein Schaden entstanden ist.

Hinweise nimmt die Kripo Kalkar, Telefon 02824/880, entgegen.