50 Jahre: Lennestädter Zipfelmützen feiern Geburtstag

Ihr Name steht für gute Laune, kreative Köpfe und Konzepte, Show, Musik, Gesang, tolle Bilder und Spaß hoch drei, und das seit 50 Jahren: die Lennestädter Zipfelmützen, närrische Premium-Marke aus Altenhundem. Am 7. Februar 1970 wurden sie aus der Taufe gehoben.

Wenn am Samstag, 15. Februar, 19 Uhr, der Startschuss zur „Schunkelnden Sauerlandhalle“ unter dem Motto „Zurück aus der Zukunft“ ertönt, wird kaum einer glauben, dass die ersten närrischen Gehversuche sogar schon mehr als fünf Jahrzehnte zurückliegen.

Zunächst lagen die Bretter, die die Welt bedeuten, im alten Jugendheim an der Sandstraße. Beim beliebten Kolping-Karneval standen einige Ur-Zipfelmützen bereits auf der Bühne, am 1. Februar 1970 bestritten sie bereits einen Großteil des Programms. Bei der Nachfeier am 7. Februar schlug dann im Hotel Schneider-Bickmann die Geburtsstunde.

Sie wollten etwas „Großes“

Der jungen Truppe mit den vielen unterschiedlichen Talenten war das Jugendheim zu klein geworden, sie wollten etwas „Großes“ auf die Beine stellen, in der Sauerlandhalle. Der Kolpingfamilie war das Risiko zu groß und so kam es zur Trennung. Ein Jahr später startete bereits mit großem Erfolg die erste „Lachende Sauerlandhalle“, die zum regionalen Markenzeichen für eine außergewöhnliche Karnevalsshow werden sollte – kein biederer Aufmarsch-Abmarsch-Karneval, sondern sehenswerte Parodien, klasse Optik und Deko, freche Texte, tolle Stimmung, das alles zelebriert und präsentiert mit großem Aufwand und viel Liebe zum Detail.

Die Lennestädter Zipfelmützen werden 50. Foto: Privat / WP

Ein Markenzeichen und Stimmungsgarant war die Live-Musik mit Gesang auf der Bühne. Dabei erwies sich die Kölner Mundart-Truppe „Bläck Föös“, die im gleichen Jahr „geboren“ wurden, als gutes Vorbild. Vor allem mit Pianist und Keyboarder Michael Schmelter, heute Chorleiter und Musiklehrer an der heimischen Musikschule, kam frischer Wind auf die Bühne. „Das war ein Meilenstein“, sagt Rolf Redecker. Viele „Shows“ waren legendär, am Tag danach oft Ortsgespräch und wenn Gäste meinten, das sei nicht mehr zu toppen, legten die Zipfelmützen ein Jahr später nach. Den kreativen Köpfen, vor allem Rolf Redecker und Wolfgang Eberts, fiel immer wieder etwas Neues ein.

100 Auswärtsauftritte

Das nicht nur in der Sauerlandhalle, sondern auch auswärts. In den ersten 25 Jahren gab es mehr als 100 „Auswärtsspiele“ in Meggen, Langenei, Maumke, Elspe, Saalhausen, Bilstein, Oberhundem, Brachthausen, Olpe, Attendorn, Helden und sogar in der Landeshauptstadt Düsseldorf. Bei vielen dieser Auftritte ging das dreistündige Programm inklusive Kulisse und Technik mit auf Reisen. Doch nicht nur in der fünften Jahreszeit waren die Zipfelmützen aktiv. Bei zahlreichen Stadtfesten und Weihnachtsmärkten engagierten sich die Karnevalisten für die gute Sache.

Kirchenglocke gespendet

Ob die Kindergärten am Ort, die Polenhilfe der Kirchengemeinde, die AG Miteinander Elspe, Aktionen zur Einrichtung der Intensivstation im Krankenhaus oder für das Elisabeth-Hospiz, immer wieder beteiligten sie sich mit namhaften Beträgen an Sammlungen für gemeinnützige Zwecke.

„Unsere wohl nachhaltigste Aktion“, schmunzelt Rolf Redecker, „war sicherlich der Kauf der Marien-Glocke für das neue Geläut der St. Agatha-Pfarrkirche. Ein schönes Gefühl, dass sich zumindest im Kirchengeläut die Zipfelmützen noch hoffentlich viele Jahre lang lautstark ins Ortsgeschehen einmischen“. Für besondere Aktionen waren die Zipfelmützen immer gut.

Als Zipfelmütze Jürgen Börger 2006 Schützenkönig wurde, ließ die Truppe die Königskette in Rom vom Papst segnen. An der Nordseeküste sangen sie den örtlichen Shantychor in Grund und Boden und beim Attendorner Veilchendienstagszug kreuzten sie mit einem riesigen Narrenschiff-Wagen durch die Hansestadt.

Drei Generationen

Aber die Zipfelmützen sind und waren mehr als Karnevalstruppe. Sie standen immer auch für offene Gemeinschaft, für Freundschaft und Familie. Neue Mitglieder kamen, blieben oder gingen und aus den Gründungsfamilien standen teilweise drei Zipfelmützen-Generationen auf der Bühne.

Im Jahresverlauf stehen gemeinsame Wanderungen, Ausflüge, Feiern und Stammtische im Terminkalender, bis heute. Rolf Redecker: „Sonst hätte es uns wahrscheinlich gar nicht so lange gegeben.“

Mittlerweile haben die Urgesteine das närrische Zepter an die nächste Generation weitergegeben, zumindest auf der Bühne. Doch es wäre fast eine Enttäuschung für das Publikum, würden die „in Ehren gereiften Senis“ in der Schunkelnden Sauerlandhalle am 15. Februar nicht noch einmal ins Rampenlicht rücken und ihren närrischen Kultlied aus dem Jahr 1971 singen: „Ganz Lennestadt schunkelt.“