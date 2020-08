Biggesee: 56-Jähriger stirbt bei Badeunfall am Schnütgenhof

Ein 56-jähriger Mann ist am Sonntag (9.8.) bei einem Badeunfall am Biggesee gestorben.

Attendorn. Ein 56-jähriger Mann ist am Sonntag bei einem Badeunfall am Biggesee gestorben. Erst am Freitag hatte dort eine Vermisstensuche stattgefunden.

Nachdem am Freitagabend (7.8.) die Suche nach zwei vermissten Schwimmern am Biggesee bei Attendorn abgebrochen worden war, kam es am Sonntag (9.8.) an der Badestelle Schnütgenhof zu einem tödlichen Unfall.

Wie die Feuerwehr mitteilte, war ein 56-jähriger Mann kurz nach 13.30 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache im Wasser untergegangen. Badegäste, die das Unglück vom Ufer aus beobachtet hatten, alarmierten daraufhin die Rettungskräfte.

Noch vor Eintreffen der Feuerwehr hatte ein Schwimmer den vermissten Mann bereits aus dem Wasser an Land gebracht und sofort mit der Reanimation begonnen. Doch für den 56-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Trotz rund zweistündiger Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann kurz nach 15 Uhr an der Einsatzstelle.

Neben Feuerwehr, DLRG, Polizei, Notfallseelsorge und Rettungsdienst war auch das DRK Attendorn mit sechs Einsatzkräften vor Ort. Sie versorgten die Rettungskräfte mit Getränken und boten mit der mobilen Unfallhilfsstelle einen klimatisierten Raum, in dem die Angehörigen des Opfers betreut werden konnten.