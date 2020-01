Halberbracht/Lennestadt. Mit einem Traumergebnis schickt der CDU-Stadtverband Lennestadt ihren Kandidaten Tobias Puspas in die Bürgermeisterwahl.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

99,1 Prozent für Bürgermeisterkandidat Tobias Puspas

Tobias Puspas strahlte und genoss den Applaus. Der CDU-Stadtverband nominierte den Hauptkommissar am Donnerstagabend in der Schützenhalle in Halberbracht mit einer überwältigenden Mehrheit offiziell zum Bürgermeisterkandidaten der Union für die Bürgermeisterwahl am 13. September. 111 der 112 wahlberechtigten CDU-Mitglieder votierten in geheimer Wahl für den Sporker, das sind 99,1 Prozent.

„Ich nehme das Ergebnis mit Demut hin und freue mich auf die Arbeit“, sagte der 44-Jährige nach der Wahl. Die CDU Lennestadt schickt ihren Kandidaten somit mit einem starken Votum in den Wahlkampf um den Bürgermeistersessel im Rathaus.