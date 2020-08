A 45 bei Olpe: Brückenprüfung sorgt für Verkehrsbehinderung

Olpe. Die A 45 zwischen dem Kreuz Olpe-Süd und Freudenberg wird ab Freitag zur Baustelle. Wegen einer Brückenprüfung gibt es Verkehrsbehinderungen.

Die Autobahnniederlassung Hamm von Straßen NRW beginnt am Freitag, 14. August, zwischen der Anschlussstelle Freudenberg und dem A45-Autobahnkreuz Olpe-Süd mit einer Brückenprüfung an der Talbrücke „Ottfingen“ in Fahrtrichtung Dortmund. Der Verkehr wird in zwei eingeengten Fahrspuren an der Baustelle vorbei geführt. Die Brückenprüfung in Fahrtrichtung Dortmund dauert sieben Tage.

Ab Mittwoch, 19. August, wird die Brückenprüfung in der Fahrtrichtung Frankfurt durchgeführt. Auch hier wird der Verkehr für acht Tage in zwei eingeengte Fahrspuren an der Baustelle vorbei geführt.

Alle sechs Jahre findet diese Hauptprüfung statt. Mit Brückenuntersichtgerät werden die Ingenieure von Straßen NRW die Talbrücken genauestens untersuchen. Gebaut wurde die Brücke 1971 als Plattenbalkenbrücke, sie hat eine Länge von 235 Metern und eine Fläche von 3455 Quadratmetern.