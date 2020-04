Corona: Karl-May-Festspiele in Elspe fallen dieses Jahr aus

Die Elsper Indianer bleiben in diesem Sommer in ihrem Wigwam. Das Elspe Festival hat die gesamte Sommersaison bereits abgesagt. „Auf Grund der aktuellen Corona-Pandemie bleiben Großveranstaltungen vorerst bis zum 31. August 2020 untersagt. Dies betrifft leider auch unsere Bühne und die diesjährige Sommer-Saison. Wir werden Sie demnach in diesem Sommer nicht in Winnetous Welt entführen können“, informiert Geschäftsführer Philipp Aßhoff alle Winnetou-Fans auf der Homepage des Unternehmens. Die Verantwortlichen hatten im Vorfeld bereits einen Plan B aufgestellt, entweder die Saison zu verschieben oder ganz abzusagen. Nach dem Beschluss aus Berlin kommt nun nur die Absage in Frage.

Ein Jahr später

Aber aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Die für dieses Jahr geplante Karl-May-Inszenierung „Der Ölprinz – Schwarzes Gold am Gloomy Water“ wird um ein Jahr verschoben und in der Sommer-Saison 2021 auf die Bühne gebracht. Premiere ist dann am 26. Juni 2021. Allen Gästen, die bereits Karten für 2020 erworben haben, bietet das Elspe Festival an, ihre Tickets 1 zu 1 auf die nächste Saison umzubuchen. Eventuell gewährte Rabatte und auch Preise bleiben bestehen und es entstehen keine weiteren Kosten.

Auch für die anderen abgesagten Veranstaltungen, die zum Teil in den Herbst verschoben werden, behalten die gekauften Tickets ihre Gültigkeit. Das Elspe Festival hofft nun, dass die Veranstaltungen im Herbst/Winter, beispielsweise bei der Dinnershow zur Weihnachtszeit, wenigstens planmäßig ablaufen können.

Folgen unabsehbar

Denn der Ausfall der gesamten Sommersaison hat wirtschaftliche Folgen, die zurzeit noch nicht absehbar seien, so Philipp Aßhoff. „Möglicherweise bringt uns die Absage in eine existenzbedrohende Lage. Wir haben alles, was möglich ist, gestoppt, der Bühnenbau steht, aber die Pferde fressen weiter ihr Futter und die Festangestellten sollen ihren Lohn bekommen.“ Mit den auswärtigen Schauspielern ist die Geschäftsführung im Gespräch. Ziel ist das gleiche Ensemble mit ins nächste Jahr zu nehmen.

Für alle Fans und Ticket-Besitzer hat das Elspe Festival unter der Telefonnummer 02721-94440 eine Hotline eingerichtet.