Acht neue Prinzen und Prinzessinnen im Kreis Olpe

In Attendorn und Finnentrop hatten am Wochenende die jungem Karnevalisten das Sagen: Hier sind alle neuen Nachwuchs-Tollitäten vom Wochenende:

Bamenohl

Mit Maya I. Nöcker wurde am Samstag zum ersten Mal eine Kinderprinzessin bei der Bärmelsker Carnevals Gesellschaft als närrisches Oberhaupt des Nachwuchses proklamiert. Die 13-Jährige Schülerin der Gesamtschule Finnentrop war die neue Tollität unter der Maske. Neben Mutter Steffi und Vater Kay freute sich auch ihr Bruder Taylor über die Prinzessinnenwürde der großen Schwester. „Ich finde es toll, die Kinder und ihre Eltern heute im Saal mit mir als Kinderprinzessin zu überraschen“, so die neue Tollität. Tanzen als Mariechen bei der Jugendprinzengarde gehört zu den Hobbys von Prinzessin Maya und natürlich Karneval feiern.

Acht neue junge Prinzen und Prinzessinnen im Kreis Olpe 1 / 6 Acht neue junge Prinzen und Prinzessinnen im Kreis Olpe Mit Maya I. Nöcker regiert zum ersten Mal ein Mädchen in Bamenohl.

2 / 6 Acht neue junge Prinzen und Prinzessinnen im Kreis Olpe Der neue Ennester Kinderprinz Felix II. mit seinen Pagen Thies Reuber (l.) und Luca Teuber (re.).

3 / 6 Acht neue junge Prinzen und Prinzessinnen im Kreis Olpe Das Kinderprinzenpaar von Fretter: Paul Hucke und Marta Bockheim.

4 / 6 Acht neue junge Prinzen und Prinzessinnen im Kreis Olpe Carl I. Dommes ist der amtierende Kinderprinz in Heggen.

5 / 6 Acht neue junge Prinzen und Prinzessinnen im Kreis Olpe Jugendprinz in Heggen 2020: Ben Eric I. Wilmes

6 / 6 Acht neue junge Prinzen und Prinzessinnen im Kreis Olpe Kinderprinzenpaar 2020 in Hülschotten: Rafael Möx und Aaliyah El-Far.

Ennest

Felix II. Siepe ist der neue Kinderprinz in Ennest. Der zehnjährige Schüler der Grundschule Ennest wurde am Sonntag beim Kinderkarneval proklamiert. Der Sohn von Michael und Helena Siepe spielt in seiner Freizeit Fußball in der F-Jugend von LWL und ist BVB Fan. Das karnevalistische Gen hat er eindeutig von seinen Eltern. Vater Michael, Prinz von 2012, ist Geschäftsführer der EKG und war jahrelang Gardist. Mutter Helena war aktive Tänzerin, Trainerin und bis vergangenen Jahr Kassiererin. Mit dem neuen Kinderprinzen freuen sich auch seine Geschwister Lukas und Leni Als Pagen stehen der neuen Kindertollität seine Freunde Thies Reuber und Luca Teuber zur Seite.

Fretter

Paul Hucke und Marta Bockheim sind seit Samstag das neue Kinderprinzenpaar in Fretter. Der neunjährige Paul ist der Sohn von Ute und Christian Hucke und wohnt mit seinem Bruder Peter auf dem Reiterhof neben der Kirche. Er zählt Schlagzeug und Fußball spielen sowie tanzen in der Kinderprinzengarde zu seinen Hobbys.Prinzessin Marta Bockheim, Tochter von Vera und Volker Bockheim, ist acht Jahre und zählt tanzen bei den Tanzsternen sowie reiten zu ihren Hobbys. Das neue Prinzenpaar wurde ausgiebig beim anschließenden Kinderkarneval in der Schützenhalle gefeiert.

Heggen

Ben Eric I. Wilmes wurde am Samstagabend im Gasthof Schriener im Rahmen des Jugendkarnevals zum Jugendprinz in Heggen proklamiert. Der 19-Jährige ist der Sohn von Dirk und Petra Wilmes. Ben Eric besucht zurzeit das St. Ursula Gymnasium in Attendorn. In seiner Freizeit ist er bei der Feuerwehr aktiv, widmet sich der Kinder- und Jugendarbeit, fährt Motorrad, imkert und baut gern. Mit ihm freuen sich auch seine Schwestern Emma und Svenja.

Carl I. Dommes regiert die Kinderschar in Heggen. Der zehnjährige Schüler der vierten Klasse der Heggener Grundschule wurde am Samstag beim Kinderkarneval proklamiert. Mit ihm freute sich auch seine Familie: Papa Benedikt, Prinz vor 20 Jahren, Mutter Silvia, seine drei Schwestern und sein Bruder. Kicken in der E-Jugend des SV Heggen, mit Lego bauen, Messdiener und Schwimmen sind die Hobbys der neuen Tollität. Außerdem ist der Kinderprinz Fan des BVB. Von Nina Vogt, Vorsitzende des Fördervereins der Grundschule, bekam er nach seiner Proklamation den Schlüssel zur Schule, die er am kommenden Freitag für die Karnevalstage abschließen darf.

Hülschotten

Rafael I. Möx und Aaliyah El-Far sind das amtierende Kinderprinzenpaar von Hülschotten. Beim Kinderkarneval am Sonntag wurden die beiden Hülschotter proklamiert. Rafael ist der Sohn von Barbara und Gerd Schulte sowie das Enkelkind von Ehrenpräsident Heribert Schulte. Der 10-Jährige besucht die vierte Klasse der Grundschule Heggen. Zu seinen Hobbys zählen Fußball, besonders der BVB, reiten, schwimmen und die Minifunkengarde. Mit ihm freute sich auch Schwester Dorren (12) über die Proklamierung. Prinzessin Aaaliyah (10), die Tochter von Jessica und Sari El-Far, besucht die fünfte Klasse der Hanseschule und zählt reiten, tanzen und schwimmen, sowie ihre beiden Hunde und ihre Katze zu ihrem Hobby.