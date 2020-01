Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aktuelle Infos

Rund 100 Personen werden voraussichtlich am heutigen Samstag, 1. Februar, aus Wuhan nach Deutschland zurückkehren. Die Rückkehrer sind gesund. Als Vorsichtsmaßnahme und um sie und weitere Menschen zu schützen, werden sie in einer Unterkunft in Germersheim in Rheinland-Pfalz zwölf bis 15 Tage lang isoliert.

Infos auf bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus