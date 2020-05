Altenhundem: Wohnungseinbruch am helllichten Tag

Altenhundem. Bargeld und eine Armbanduhr ließen noch unbekannte Einbrecher in Altenhundem am helllichten Tag mitgehen. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?.

Einbruch in eine Wohnung am helllichten Tag. Wie die Polizei mitteilt, versuchten bislang unbekannte Täter am Freitag zwischen 12:30 und 22 Uhr zunächst, die Tür einer Wohnung an der Straße Am Beul in Lennestadt-Altenhundem aufzuhebeln. Als dieses nicht gelang, verschafften sie sich über ein Baugerüst Zugang zu einem „auf Kipp“ stehenden Fenster und drangen so in die Wohnung ein.

Neben Bargeld wurde eine Armbanduhr entwendet. Die Polizei bittet eventuelle Zeugen, verdächtige Wahrnehmungen im Tatzeitraum zu melden - bei der Polizei Olpe unter Tel.: 02761/9269-0.