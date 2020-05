Am Meilerplatz in Hülschotten schmeckt das Bier am besten

Die Schützenfest-Saison im Kreis Olpe fällt am Corona zum Opfer. Das bedeutet auch: Die Amtszeit der Königspaare verlängert sich um ein Jahr. Rund um den Schützenfest-Termin beantworten sie daher die „Königsfragen“:

Heute: Frederic Goebeler und Svenja Neu vom Heimat-Schützenverein Hülschotten:

1 Wie (wo und mit wem) werden Sie das Wochenende des ausgefallenen Schützenfestes verbringen?

Da meine Königin auch gleichzeitig die Tochter des amtierenden Kaiserpaars ist und wir in einem Haus leben, wird das Schützenfest in kleinstem Kreis bei hoffentlich gutem Wetter im Garten des Kaiserpaars verbracht. Unter Berücksichtigung der aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen wird vielleicht auch ein Spaziergang im Dorf auf meiner Tagesordnung stehen.



2 Was ist Ihr Lieblingsplatz in Hülschotten?

Neben den vielen schönen Ecken, die Hülschotten zu bieten hat, ist einer unserer Lieblingsplätze mit Sicherheit an der Theke in der Schützenhalle. Ein Lieblingsplatz, der auch neben dem Schützenfest gerne von uns besucht wird.

3 Wo kann man in Hülschotten am gemütlichsten ein Bier trinken?

Das gemütlichste Bier lässt sich am Hülschotter Meilerplatz trinken. Mitten in der Natur mit Blick auf die Schützenhalle überzeugt der Meilerplatz hier auf voller Länge.

4 Ein Jahr als echter König: Was würden Sie in Hülschotten ändern, wenn Sie alles Geld der Welt hätten?

Als Mitglied im geschäftsführenden Vorstand würde ich nicht viel ändern, aber viel Geld in die Zukunft investieren. Die Instandhaltung der Schützenhalle und die Förderung der einzelnen Gruppen und Vereine hätte absolute Priorität.



5 Beschreiben Sie die Menschen in Hülschotten mit drei Adjektiven!

Aufgeschlossen, unterhaltsam und genussfroh!



6 Wo hat man die schönste Aussicht auf Hülschotten?

Punkte mit schöner Aussicht haben wir viele. Unter der Schützenhalle kann man einen tollen Blick auf unser Dorf werfen, aber auch die Schlittenwiese biete tolle Ausblicke über Großteile des Dorfes.



7 Was ist am Schützenfest-Wochenende in Hülschotten der schönste Moment?

Ungeschlagen ist hier der Frühschoppen am Schützenfestsonntag. Mit dem traditionellen Vogelschießen am frühen Morgen in jedem Jahr das Hülschotter Highlight.



8 Was ist das Schönste am Leben in Hülschotten?

Der Zusammenhalt des Dorfes sticht sicherlich hervor. Man ist größtenteils frei von jeglichen Vorurteilen und die Rückendeckung der Dorfbewohner für Entscheidungen der Vereine ist unübertroffen.



9 Welches ist das schönste Gebäude in Hülschotten?

Die ehemalige Hubertusscheune hat bis heute nichts von ihrer tollen Atmosphäre verloren. Unter anderem Namen, aber mit altem Flair, ist sie immer noch eins der schönsten Gebäude.



10 In welchem Verein in Hülschotten – abgesehen von den Schützen – herrscht die beste Stimmung?

Die beste Stimmung herrscht natürlich im Karnevalsverein. Das närrische Treiben und viele aktive Gruppen sind neben dem Schützenfest das absolute Highlight in der Hülschotter Jahresplanung.



11 Welches Event in Hülschotten – neben dem Schützenfest – darf man nicht verpassen?

Das ausgefallene Dorfjubiläum, welches im Mai hätte stattfinden sollen, wäre ein lang ersehntes Highlight gewesen. Den Nachholtermin, der vermutlich erst im Jahr 2021 stattfinden wird, sollte man nicht verpassen. Dieses Jubiläum wäre mit dem 1. Maifrühshoppen verbunden worden. Der ist auch ohne Jubiläum jedes Jahr einen Besuch wert.



12 Was ist der größte Makel an Hülschotten?

Auf die Zeit auf die Wir zurückblicken können, haben wir keine Makel feststellen können. Aktuell ist es sicherlich die Covid-19 Pandemie die das sonst so intensive Dorfleben ziemlich auf Eis gelegt hat.



13 Fassen Sie das Leben in Hülschotten in einem Satz zusammen!

Eine gemütliche Bierlänge kann sich durchaus über viele Stunden ziehen!



14 Was ist der größte Anziehungspunkt für Kinder in Hülschotten?

Die Schützenhalle mit den Angeboten der verschiedenen Vereine. Ob Jungschützen, Minifunken oder Teenshake, die vielen unterschiedlichen Gruppen binde viele Kinder voll ins Dorfleben mit ein.



15 Welche Schlagzeile über Hülschotten möchten Sie gerne einmal lesen?

Erneute Meilertage in Hülschotten. Nach den Meilertagen 1995 und 2017 wäre eine Wiederholung der Meilertage in absehbarer Zeit eine schöne Überraschung.



16 Was wünschen Sie sich für das Schützenfest 2021?

Ein Schützenfest ohne jegliche Coronabeschränkungen, ausgelassene Stimmung und natürlich den doppelte Bierumsatz, schließlich mussten wir ein Jahr verzichten.



17 Welches Dorfklischee trifft auf Hülschotten voll zu?

Jeder kennt jeden - das trifft bei uns definitiv zu. Bei der Größe unseres Dorfes lässt sich das nicht vermeiden, aber auch nur so lässt sich solch ein aktives Dorfleben umsetzen.



18 Welches Dorfklischee trifft auf Hülschotten überhaupt nicht zu?

Wir bleiben nur unter uns - dieses Klischee gibt es in Hülschotten nicht. Bei uns ist jeder willkommen und wir genießen jedes Fest bei unseren Nachbarn und Freunden in der Umgebung.



19 Welcher war Ihr bislang schönster Tag als Königspaar?

Der Frühshoppen nach dem Vogelschießen! Auch wenn der Tag mit mehr Stress für die Königin als für mich gestartet ist, war es ein unvergesslicher Sonntag und ein tolles Erlebnis, den ersten Schützenfestumzug mit dem zwei Tage vorher ermittelten Kaiserpaar zu bestreiten.



20 Auf welchen Tag als Königspaar freuen Sie sich noch besonders?

Wenn es soweit ist, sehnen wir uns sicherlich nach einer weiteren Verlängerung, aber aktuell freuen wir uns natürlich auf das wieder stattfindende Schützenfest 2021.



21 Was war in Hülschotten vor 20 Jahren besser als heute?

Die Fragen sind in unseren jungen Jahren schwer zu beantworten. Hier können bestimmt ältere Dorfbewohner mehr zu sagen. Ich denke und hoffe, dass sich in Hülschotten nicht zu viel verändert. Natürlich muss man mit der Zeit gehen, aber die Werte, die damals gelebt wurden und heute gelebt werden, sollten auch in 20 Jahren noch weiterbestehen.



22 Wofür lohnt es sich, in Hülschotten zu kämpfen?

Kämpfen sollten wir um das weitere Zusammenleben mit Jung und Alt. Gegenseitige Unterstützung und das Fortbestehen der örtlichen Vereine sind für uns große Motivation.



23 Worauf freuen Sie sich nach der Corona-Krise in Hülschotten am meisten?

Am meisten würden wir uns natürlich darüber freuen, wenn alle die Corona-Krise unbeschadet überstehen. Im Anschluss freuen wir uns darauf zu sehen, wie das Dorfleben wieder in Fahrt kommt.