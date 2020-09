Anthrazitfarbenes E-Bike in Drolshagen gestohlen

Drolshagen. Das E-Bike stand laut Angaben des Besitzers nur für wenigen Minuten unverschlossen vor einer Haustür in Drolshagen. Polizei bittet um Hinweise.

Am Mittwochabend zwischen 22.15 und 22.30 Uhr hat ein Fahrraddieb ein E-Bike in der „Brink“ in Drolshagen gestohlen. Das Rad stand unverschlossen vor einer Haustür. Nach Angaben des Geschädigten war er nur wenige Minuten bei einem Bekannten in der Wohnung. Kurz darauf bemerkte er bereits den Diebstahl.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei verlief negativ. Das anthrazitfarbene E-Bike hatte orangene Verzierungen und war wenig gebraucht. Der Neuwert liegt bei rund 3000. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.