App RegioQuest: Neue Wege zum Traumberuf im Kreis Olpe

Kreis Olpe. Mit der App sollen Jugendliche spielerisch die Ausbildungschancen im Kreis Olpe entdecken. Regionale-Stern lässt Fördergelder näher rücken.

Für die Projektidee RegioQuest hat Landrat Frank Beckehoff in seiner Funktion als Aufsichtsratsmitglied der federführenden Südwestfalen-Agentur den ersten Regionale-Stern symbolisch an Jun.-Prof. Dr. Thomas Ludwig von der Universität Siegen sowie Lukas Kroll vom Regionalen Bildungsnetzwerk des Kreises Olpe überreicht. Mit der RegioQuest-App sollen Jugendliche auf digitale und spielerische Art neue Wege in der Berufsorientierung gehen und Ausbildungsmöglichkeiten in der Region entdecken.

„An dem Grundkonzept zu RegioQuest haben wir seit mehr als einem Jahr gemeinsam mit regionalen Verbänden, Unternehmen und Jugendlichen gearbeitet“, erläutert Prof. Dr. Thomas Ludwig, der an der Universität Siegen für cyber-physische Systeme zuständig ist. „Und wir freuen uns, dass wir mit dem ersten Stern nun die Grundsteine für eine Umsetzung des Projektes gelegt haben, um langfristig den lokalen Ausbildungsmarkt unterstützen zu können.“

Geo-basierte Daten werden aufgedeckt

Das Spielprinzip basiert auf einer zugedeckten Kreiskarte, die durch geo-basierte Aktivitäten nach und nach aufgedeckt wird. „An verschiedenen Standorten tauchen Aufgaben – sogenannte Quests – auf, die es zu lösen gilt“, erklärt Lukas Kroll. „Besondere Spielanreize sollen die Eigenmotivation der Jugendlichen erhöhen und eine dauerhafte Begeisterung erzeugen. Dabei nimmt auch die Interaktion zwischen den Spielern einen großen Stellenwert ein.“

Neben den Quests gibt es auch noch Entdeckerpunkte. Dies können zum Beispiel Unternehmen, Schulen oder interessante Orte sein, die im Spielverlauf aufgedeckt werden. Wurde ein neuer Entdeckerpunkt ausfindig gemacht, erhält der Spieler zusätzliche Hinweise. „Das können zum Beispiel Informationen zu freien Ausbildungsplätzen oder Stellen, aber auch zu den Produkten eines Unternehmens sein“, ergänzt Lukas Kroll. Daneben gibt es Wissenswertes über die attraktive Heimatregion vor der Haustür, zum Beispiel aus den Bereichen Sport, Freizeit und Kultur.

Projektidee schon 2017 entstanden

Das Projekt ist für den Landrat des Kreises Olpe ein innovativer Baustein der Berufsorientierung: „Die positive Resonanz der Unternehmen und Jugendlichen in der frühen Entwicklungsphase zeigt, dass es immer wichtiger wird, spannende, neue Ansätze zu entwickeln, um junge Menschen für die berufliche Vielfalt im Kreis Olpe zu begeistern“, sagt Frank Beckehoff.

So läuft die Regionale 2025 Die Regionale 2025 ist ein Strukturprogramm des Landes NRW. Südwestfalen hat sich erfolgreich beworben und wird nun bei Fördermitteln bevorzugt berücksichtigt. Im Rahmen der Regionale 2025 erhalten Projekte bis zu drei Sterne. Darüber beraten die Gremien der Regionale, die mit Vertreterinnen und Vertretern aus ganz Südwestfalen und den unterschiedlichsten Organisationen besetzt sind. Der erste Stern wird für eine herausragende Idee vergeben, der zweite für ein tragfähiges Konzept. Beim dritten Stern sind Fördermittel sicher und das Projekt kann umgesetzt werden.

Entstanden ist die Projektidee in einer Projektgruppe „Ausbildungsoffensive“, die sich 2017 im Rahmen der Umsetzung der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“, gegründet hatte.

Beteiligt sind neben dem Regionalen Bildungsnetzwerk des Kreises Olpe und der Universität Siegen der Arbeitgeberverband für den Kreis Olpe, die Industrie- und Handelskammer Siegen, die Handwerkskammer Südwestfalen, die Agentur für Arbeit Siegen, das Berufskolleg des Kreises Olpe, die DGB-Region Südwestfalen, die IG Metall Olpe, der DGB-Kreisverband Olpe, der Verband Freier Berufe im Lande NRW, die Kreishandwerkerschaft Westfalen-Süd, die Südwestfalen-Agentur GmbH, IN VIA – Fachverband im Caritasverband für den Kreis Olpe und das Berufsbildungszentrum (bbz) der IHK Siegen.

Das Projekt ist zunächst für den Kreis Olpe geplant, könnte später aber auch in den anderen Kreisen Südwestfalens zur Anwendung kommen.